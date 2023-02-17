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Промышленную кооперацию в рамках Союзного государства обсудили Путин и Лукашенко в Ново-Огареве

17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почти 80% союзных программ России и Беларуси выполнены. Экономические связи между странами становятся крепче. С этого начали встречу в Ново-Огареве президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

«Товарооборот растет, он достиг рекордного уровня за прошлый год: свыше 43 млрд в долларовом эквиваленте. Расширяются возможности в области промышленной кооперации. Благодаря вашим усилиям за предыдущие десятилетия многое в Беларуси сохранено того, что еще досталось из Советского Союза, и получило позитивное развитие», – сказал российский лидер.

«Приятно меня удивило, что ваши компании более чем на 300 миллионов долларов заказали у наших айтишников продукта. Все кричали, что из Беларуси все разбежались, в Россию ушли и прочее. Только в Беларуси заказали из России на 300 миллионов долларов и заплатили, а если взять айтишников российских – там несколько миллиардов долларов!» – отметил Лукашенко.

Компании двух стран идут по пути кооперации. Как пример белорусский лидер привел работу «МАЗа» и «КАМАЗа».

Сегодня президент Беларуси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой. В повестке – подготовка к предстоящему Высшему госсовету. Говорить будут об экономике Союзного государства и о том, как правительства выполняют поручения по интеграции: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению.



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Сегодня президент Беларуси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой.
 
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