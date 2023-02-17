Промышленную кооперацию в рамках Союзного государства обсудили Путин и Лукашенко в Ново-Огареве

«Приятно меня удивило, что ваши компании более чем на 300 миллионов долларов заказали у наших айтишников продукта. Все кричали, что из Беларуси все разбежались, в Россию ушли и прочее. Только в Беларуси заказали из России на 300 миллионов долларов и заплатили, а если взять айтишников российских – там несколько миллиардов долларов!» – отметил Лукашенко.

Компании двух стран идут по пути кооперации. Как пример белорусский лидер привел работу «МАЗа» и «КАМАЗа».