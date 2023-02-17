|
Промышленную кооперацию в рамках Союзного государства обсудили Путин и Лукашенко в Ново-Огареве
17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти 80% союзных программ России и Беларуси выполнены. Экономические связи между странами становятся крепче. С этого начали встречу в Ново-Огареве президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
«Приятно меня удивило, что ваши компании более чем на 300 миллионов долларов заказали у наших айтишников продукта. Все кричали, что из Беларуси все разбежались, в Россию ушли и прочее. Только в Беларуси заказали из России на 300 миллионов долларов и заплатили, а если взять айтишников российских – там несколько миллиардов долларов!» – отметил Лукашенко.
Компании двух стран идут по пути кооперации. Как пример белорусский лидер привел работу «МАЗа» и «КАМАЗа».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня президент Беларуси прибыл в Москву для переговоров с российским коллегой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)