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Головченко: Товарооборот между Беларусью и Астраханью вырос вдвое
18.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Беларусью и Астраханью за несколько месяцев вырос вдвое. Об этом заявил премьер-министр страны
С начала года российский регион купил почти полсотни белорусских тракторов. Также в Астрахани открыли сервисный центр для их обслуживания. Поставляет Минск и коммунальную технику, а еще одежду, обувь, косметику и продукты. В магазинах Беларуси можно купить астраханскую рыбу, шерсть, овощи. В перспективах – импорт риса.
Регионы также сотрудничают в строительной сфере. Так, белорусские специалисты помогут возвести один из новых районов Астрахани.
Сейчас Беларусь наращивает перевалку грузов через астраханские порты. Транзитом через Каспийское море пойдут белорусские химические вещества, минеральные удобрения, грузовые авто и пиломатериалы. Через астраханские порты экспортируют тысячи тонн грузов каждый месяц. Здесь построят белорусский логистический центр.
На встрече речь зашла также о культурном обмене и обучении специалистов. Астрахань заинтересована в белорусских аграриях.
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С начала года российский регион купил почти полсотни белорусских тракторов.
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