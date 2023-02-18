Головченко: Товарооборот между Беларусью и Астраханью вырос вдвое

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Астраханью за несколько месяцев вырос вдвое. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, передает «МИР 24».

С начала года российский регион купил почти полсотни белорусских тракторов. Также в Астрахани открыли сервисный центр для их обслуживания. Поставляет Минск и коммунальную технику, а еще одежду, обувь, косметику и продукты. В магазинах Беларуси можно купить астраханскую рыбу, шерсть, овощи. В перспективах – импорт риса.

«Итог хороший у нас работы: двукратный рост товарооборота. Отрадно то, что рост этот взаимен, то есть мы прирастаем как по экспорту, так и по импорту, то есть это такая дорога с двусторонним движением», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Регионы также сотрудничают в строительной сфере. Так, белорусские специалисты помогут возвести один из новых районов Астрахани.

«Микрорайон «Теплый» сегодня выходит на стадию реализации. Мы рассчитываем, что белорусские строители смогут построить нам школу, два детских сада и обустроить инфраструктуру, поэтому это тоже хорошее очень направление, по которому мы серьезно продвинулись», – заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Сейчас Беларусь наращивает перевалку грузов через астраханские порты. Транзитом через Каспийское море пойдут белорусские химические вещества, минеральные удобрения, грузовые авто и пиломатериалы. Через астраханские порты экспортируют тысячи тонн грузов каждый месяц. Здесь построят белорусский логистический центр.

На встрече речь зашла также о культурном обмене и обучении специалистов. Астрахань заинтересована в белорусских аграриях.