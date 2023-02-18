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От нефти до картин: в Беларуси увеличили добычу ряда полезных ископаемых
18.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали разведку базальтовых месторождений. Он заменит дорогой металл и поможет строительной сфере. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, добычу некоторых полезных ископаемых увеличат до промышленных масштабов. О том, какую пользу еще можно получить от природы, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В Беларуси открыто еще одно месторождение нефти. А всего их 93. Цифры добычи выросли до миллиона восьмисот тонн в год. Раньше Гомельщину называли нефтяным краем. Но теперь здесь начали и разработку крупнейшего месторождения песка.
В этом году геологи отдали приоритет разведке минералов и горных пород. Так уже начали работу на базальтовом месторождении. Задача – выйти на промышленные масштабы.
Некоторые полезные ископаемые служат не только экономике, но и искусству. Художники пишут свои картины с помощью агата, лазурита, малахита, опала, радонита, чароита, яшмы или гранита. Часть материалов добывают в Беларуси, часть в России.
В творческой мастерской как в салоне красоты: сотни, а то и тысячи палитр. Разного цвета и фракции. На создание натурального эксклюзива уходит около недели. Такая экологичная картина обойдется в 800 белорусских или больше, чем в 20 тысяч российских рублей.
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В Беларуси открыто еще одно месторождение нефти. А всего их 93. Цифры добычи выросли до миллиона восьмисот тонн в год.
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