От нефти до картин: в Беларуси увеличили добычу ряда полезных ископаемых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали разведку базальтовых месторождений. Он заменит дорогой металл и поможет строительной сфере. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, добычу некоторых полезных ископаемых увеличат до промышленных масштабов. О том, какую пользу еще можно получить от природы, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В Беларуси открыто еще одно месторождение нефти. А всего их 93. Цифры добычи выросли до миллиона восьмисот тонн в год. Раньше Гомельщину называли нефтяным краем. Но теперь здесь начали и разработку крупнейшего месторождения песка.



«Большой спектр применения песков – это кварцевые пески для производства стекла. В Гомеле находится производство, строительный широкий спектр песков», – отметил директор центра по геологии Валентин Яськов.



А вот своего газа в больших объемах в стране нет, но ему нашли альтернативу. Заодно будут снижаться выбросы углекислого газа в атмосферу.

«Внедрение БелАЭС в экономику нашей страны будет способствовать сокращению парниковых газов ориентировочно на 7 миллионов тонн в год. Это достаточно высокая цифра для сокращения выбросов парниковых газов», – заявила заместитель начальника управления Минприроды Беларуси Оксана Мельникович.

В этом году геологи отдали приоритет разведке минералов и горных пород. Так уже начали работу на базальтовом месторождении. Задача – выйти на промышленные масштабы.

«Свежая тема – базальты, над которыми мы будем работать в этом году, начинать детальную разведку с целью дальнейшей добычи и запуска производства», – сообщил Валентин Яськов.

Некоторые полезные ископаемые служат не только экономике, но и искусству. Художники пишут свои картины с помощью агата, лазурита, малахита, опала, радонита, чароита, яшмы или гранита. Часть материалов добывают в Беларуси, часть в России.

«Универсальный камень – кальцит. Он такой полупрозрачный. Это дает возможность перехода полутонов таких сделать», – рассказала художник миниатюрной живописи Галина Валентович.

В творческой мастерской как в салоне красоты: сотни, а то и тысячи палитр. Разного цвета и фракции. На создание натурального эксклюзива уходит около недели. Такая экологичная картина обойдется в 800 белорусских или больше, чем в 20 тысяч российских рублей.