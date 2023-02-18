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Ярмарка вузов в Минске: чем привлекает абитуриентов образование в России?
18.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовала ярмарка вузов. Абитуриентов приглашают к себе учиться университеты Беларуси и России. Некоторые предлагают освоить редкие профессии, а кто-то увеличил количество бюджетных мест. Какие направления популярны у будущих студентов, выясняла корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Абитуриент Руслан Пшеничник мечтает стать предпринимателем. Предложения от вузов и программы рассматривает вдумчиво и подходит только к белорусским стендам. Говорит, что отечественному образованию доверяет.
А некоторые абитуриенты выбирают российские вузы, те, где есть редкие специальности. Например, в Московском физико-техническом институте можно научиться создавать дроны, самолеты и необычные летательные аппараты. Среди преподавателей известные авиаконструкторы. Беларуси такие специалисты тоже нужны.
«Они у нас обучаются и часто возвращаются в Беларусь. Они подталкивают промышленность Беларуси и также взаимодействуют с нами и подталкивают нас. Это называется обмен знаниями. В Беларуси есть похожие направления, но они готовят более узконаправленных технических специалистов, мы дополняем друг друга», –сказал аспирант Института аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института Николай Цатурян.
«По опыту прошлых лет ваш централизованный экзамен конвертировался с нашим ЕГЭ. Опыт был один к одному. Скорее всего, в этом году будет так же, поэтому никаких на общих основаниях дополнительных испытаний, как правило, не требуется», – сказал представитель Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина Заур Османов.
На выставке себя презентовали не только университеты, но и колледжи. Всего более 60 учебных заведений. Уровни обучения разные: от бакалавриата до ординатуры.
Выставка «Образование и карьера» традиционная и проходит в 20-й раз. Ежегодно ее посещают около семи тысяч абитуриентов.
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