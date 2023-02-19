Как слезы переходят в прибыль, а полная автоматизация процессов — в кратный рост: важные новости бизнеса за 13-19 февраля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Сложности с торговой недвижимостью, возможности криптовалют и лайфхаки финансового планирования. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин коротко характеризует 2022 год на рынке торговой недвижимости так: «Могло быть и хуже!». Эксперт отмечает, что в сложных условиях и собственники, и арендаторы искали новые форматы работы и решения: «Рынок и потребители познакомились с новыми явлениями, как, например, „концептуальные пространства“ с представительством точек местных дизайнеров; форматом фуд-молла; открылись концептуально новые кинотеатры». И самое удивительное, что все равно вводились новые крупные объекты, как в столице, так и регионах; совершались знаковые сделки купли-продажи, сделки M&A. Читайте подробный анализ ситуации.

Полезное для бизнеса

На этой неделе было много практики. Во-первых, мы рассказали, как в несколько раз вырастить бизнес при помощи автоматизации , во-вторых, — как бизнес может использовать криптовалюту , и в-третьих, — как подготовить к праздникам отдел продаж .

«Нужно любить финансы, потому что именно там, в цифрах, прячутся ваши деньги», — уверена финансовый консультант Ирина Агибалова. Она поделилась секретами , как бизнесу эффективно управлять финансовыми потоками в 2023 году.

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Истории бизнеса

Когда наступает кризис, денег нет, а все сотрудники увольняются, хочется пойти по легкому пути, — бросить все и забыть, как страшный сон. Наталья Лазовик из Могилёва, владелица компании по продаже спецодежды, знает об этом не понаслышке. Предпринимательница рассказала «Про бизнес» о том, как ей удалось собрать силы в кулак, выбраться из кризисной ямы и сделать свой бизнес прибыльным.

Стартап Zodier — приложение для знакомств на базе мессенджеров — показывал впечатляющие результаты, пока не столкнулся с серьезными проблемами. Команда проекта смогла пережить непростой 2022 год и готова к повторному запуску приложения. Основатель и CEO Zodier Матвей Грамович открыл историю победы , но не «как мы поднялись на вершину, а как мы вылезали из ямы».

Необычное для бизнеса