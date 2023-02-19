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Как слезы переходят в прибыль, а полная автоматизация процессов — в кратный рост: важные новости бизнеса за 13-19 февраля 2023 года
19.02.2023 09:45 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сложности с торговой недвижимостью, возможности криптовалют и лайфхаки финансового планирования. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин коротко характеризует 2022 год на рынке торговой недвижимости так: «Могло быть и хуже!». Эксперт отмечает, что в сложных условиях и собственники, и арендаторы искали новые форматы работы и решения: «Рынок и потребители познакомились с новыми явлениями, как, например, „концептуальные пространства“ с представительством точек местных дизайнеров; форматом фуд-молла; открылись концептуально новые кинотеатры». И самое удивительное, что все равно вводились новые крупные объекты, как в столице, так и регионах; совершались знаковые сделки купли-продажи, сделки M&A.
Полезное для бизнеса
На этой неделе было много практики. Во-первых, мы рассказали,
«Нужно любить финансы, потому что именно там, в цифрах, прячутся ваши деньги», — уверена финансовый консультант Ирина Агибалова. Она
А важные тренды в SEO, которые помогут повысить эффективность сайта для бизнеса в 2023-м,
Истории бизнеса
Когда наступает кризис, денег нет, а все сотрудники увольняются, хочется пойти по легкому пути, — бросить все и забыть, как страшный сон. Наталья Лазовик из Могилёва, владелица компании по продаже спецодежды, знает об этом не понаслышке. Предпринимательница
Стартап Zodier — приложение для знакомств на базе мессенджеров — показывал впечатляющие результаты, пока не столкнулся с серьезными проблемами. Команда проекта смогла пережить непростой 2022 год и готова к повторному запуску приложения. Основатель и CEO Zodier Матвей Грамович
Необычное для бизнеса
«Найди себе дело по душе, тогда не придется работать ни дня в своей жизни» — эту фразу часто повторяют бизнес-тренеры и наставники. И действительно, если по-настоящему любить то, чем занимаетесь, намного проще находить вдохновение и силы на достижение целей. Поэтому мы собрали для вас
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Как слезы переходят в прибыль, а полная автоматизация процессов — в кратный рост: важные новости бизнеса за 13-19 февраля 2023 года
Сложности с торговой недвижимостью, возможности криптовалют и лайфхаки финансового планирования. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей...
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