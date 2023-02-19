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Белорусский отряд специального назначения вернулся на родину из Турции
19.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские спасатели завершили свою
«Миссия считается выполненной, когда последний спасатель вернулся на место дислокации. Сегодня наши последние работники вернулись к месту дислокации. Осознание начинает приходить только сейчас. Но однозначно, это гордость за выполненную работу. Мы выполнили свои задачи, выполнили с честью, никого не подвели», – сказал первый заместитель начальника республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Республики Беларусь Андрей Метельский.
На спецборту из пострадавших регионов Турции эвакуировали еще четыре гражданки Беларуси и девять детей.
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Спецборт приземлился на аэродроме под Минском. Отряд специального назначения «Зубр» работал в зонах землетрясения Турции 10 дней.
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