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Белорусский отряд специального назначения вернулся на родину из Турции

19.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели завершили свою миссию в Турции и вернулись на родину, передает «МИР 24».

Спецборт приземлился на аэродроме под Минском. Отряд специального назначения «Зубр» работал в зонах землетрясения Турции 10 дней. За это время из-под завалов вытащили шесть живых человек и 45 погибших. Всего в пострадавших от землетрясения регионах Турции работали 64 белорусских спасателя.

«Миссия считается выполненной, когда последний спасатель вернулся на место дислокации. Сегодня наши последние работники вернулись к месту дислокации. Осознание начинает приходить только сейчас. Но однозначно, это гордость за выполненную работу. Мы выполнили свои задачи, выполнили с честью, никого не подвели», – сказал первый заместитель начальника республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Республики Беларусь Андрей Метельский.

На спецборту из пострадавших регионов Турции эвакуировали еще четыре гражданки Беларуси и девять детей.



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Спецборт приземлился на аэродроме под Минском. Отряд специального назначения «Зубр» работал в зонах землетрясения Турции 10 дней.
 
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