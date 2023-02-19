Белорусский отряд специального назначения вернулся на родину из Турции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские спасатели завершили свою миссию в Турции и вернулись на родину, передает «МИР 24».



Спецборт приземлился на аэродроме под Минском. Отряд специального назначения «Зубр» работал в зонах землетрясения Турции 10 дней. За это время из-под завалов вытащили шесть живых человек и 45 погибших. Всего в пострадавших от землетрясения регионах Турции работали 64 белорусских спасателя.

«Миссия считается выполненной, когда последний спасатель вернулся на место дислокации. Сегодня наши последние работники вернулись к месту дислокации. Осознание начинает приходить только сейчас. Но однозначно, это гордость за выполненную работу. Мы выполнили свои задачи, выполнили с честью, никого не подвели», – сказал первый заместитель начальника республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Республики Беларусь Андрей Метельский.

На спецборту из пострадавших регионов Турции эвакуировали еще четыре гражданки Беларуси и девять детей.