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Лукашенко о «диктатуре», Байдене и экономической провокации

19.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В пятницу, 17 февраля, Москву с первым в этом году визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Санкции в отношении России и Беларуси ширятся, а экономические показатели только улучшаются. В прошлом году товарооборот увеличился до рекордных 50 миллиардов долларов. По нынешнему курсу это 3,7 триллионов рублей. 28 союзных программ выполнены на 80%. Ключевые моменты решены. Так что повод для позитива однозначно есть. Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в подмосковном Ново-Огареве.

Путин: Уважаемый Александр Григорьевич! Спасибо, что согласились приехать.
Лукашенко: Как будто я мог не согласиться...
Путин: Ну, мы все занятые люди, дел хватает и дома, я понимаю. Вчера, кстати говоря, смотрел Вашу пресс-конференцию.
Лукашенко: Лучше бы не смотрели, расстроились, наверное.
Путин: Почему? Нет.
Лукашенко: Нет? Уже мне в плюс.
Путин: Я разделяю Ваши позиции и подходы, Вы знаете.

Ту самую пресс-конференцию, которую смотрел Путин, белорусский президент провел специально для иностранных журналистов. Мероприятие незапланированное. В графике появилось спонтанно. Проговорили больше трех часов.

О «диктатуре»

«То, что вы на Западе думаете, что здесь диктатура, – это мне в плюс. Скоро вы сами позовете диктатуру. Она у вас есть, только несправедливая, искривленная, тупая-тупая. Вы от нее никогда не отходили ни в Америке… А на Западе полная расхлябанность: там ни диктатуры, ни демократии – ничего нет», – заявил белорусский лидер.

Байден, добро пожаловать!

«А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос, чего ему здесь делать? Зачем в Польшу, именно в Польшу, не в Германию, Великобританию поехал? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте по своим каналам. Если он хочет мира в Украине и даже Путин подлетит в Минск, встретимся здесь втроем, два агрессора и миролюбивой президент. Почему нет? Я самолет пришлю, если что – «Боинг». Нет, он сюда не поедет. Он останется в Польше, потому что Польша – гиена Европы», – сказал Лукашенко.

Экономическая провокация

«Вы видите, как ведет себя Польша, Литва? Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. Закрыли они погранпереходы – нам от этого ни жарко, ни холодно. Они в очередной раз выстрелили себе в ногу», – отметил президент Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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