Лукашенко о «диктатуре», Байдене и экономической провокации

Ту самую пресс-конференцию, которую смотрел Путин, белорусский президент провел специально для иностранных журналистов. Мероприятие незапланированное. В графике появилось спонтанно. Проговорили больше трех часов.

О «диктатуре»

«То, что вы на Западе думаете, что здесь диктатура, – это мне в плюс. Скоро вы сами позовете диктатуру. Она у вас есть, только несправедливая, искривленная, тупая-тупая. Вы от нее никогда не отходили ни в Америке… А на Западе полная расхлябанность: там ни диктатуры, ни демократии – ничего нет», – заявил белорусский лидер.

Байден, добро пожаловать!

«А зачем Байден едет в Польшу? Разве это не вопрос? Вопрос, чего ему здесь делать? Зачем в Польшу, именно в Польшу, не в Германию, Великобританию поехал? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте по своим каналам. Если он хочет мира в Украине и даже Путин подлетит в Минск, встретимся здесь втроем, два агрессора и миролюбивой президент. Почему нет? Я самолет пришлю, если что – «Боинг». Нет, он сюда не поедет. Он останется в Польше, потому что Польша – гиена Европы», – сказал Лукашенко.

Экономическая провокация

«Вы видите, как ведет себя Польша, Литва? Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет, нет экономики. Закрыли они погранпереходы – нам от этого ни жарко, ни холодно. Они в очередной раз выстрелили себе в ногу», – отметил президент Беларуси.