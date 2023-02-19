Тюльпаны и розы к 8 Марта вырастили в белорусских теплицах

Всего в магазины из минского тепличного комбината отправятся 160 тысяч тюльпанов. Луковицы высадили еще в декабре. Потом обильно подкормили цветы. Чем больше бутоны и длиннее стебель, тем они дороже. Солнце тюльпанам заменяют специальные лампы.

«Как только начинается прорастание, мы устанавливаем их на теплицы и задаем определенные температуры. Градусы постепенно повышаем, чтобы не испортить сами луковицы. При резком поднятии температуры цветы пострадают», – пояснила начальник цеха Алина Новик.

А в этих теплицах сотни тысяч роз. Наравне с красными и белыми популярны розовые, желтые или двуцветные. Молодые девушки в подарок любят получать кустовые или пионовидные розы.

«До 8 марта остается две недели, но здесь точно знают, как сохранить цветы свежими. Все это время Софи, Джозефина и Джумилия будут жить в холодильнике», – рассказала журналист.

Главное – строго соблюсти температурный режим. Для роз – 5,5 градуса выше нуля. Есть и еще один секрет.

«При срезке мы помещаем в раствор гипохлорита. Они настаиваются где-то сутки, а потом готовые сортированные цветы помещаем в раствор с розофлором. Это дает возможность сохранить цветы свежими на протяжении 10 дней и больше», – рассказала начальник цеха по производству цветов Наталья Спириденок.

Агрономы уверяют, что покупать местные цветы выгоднее, чем привозные. Ведь эти тюльпаны и розы не едут издалека, а значит будут дольше радовать белорусских женщин.