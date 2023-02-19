Пограничный краковяк: Польша изолировала себя от Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь ограничила въезд в страну польским грузовикам и тягачам. Это ответный шаг на действия Варшавы. С 10 февраля Польша в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска «Бобровники-Берестовица». Еще раньше – три погранперехода. Репортаж из приграничной зоны корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.

На границе люди ходят хмуро. Ждут своей очереди у перехода «Брест-Тересполь».

«Почти 20 часов тут стоим»; «А представьте, если бы мороз был минут 20. Что бы мы все тут делали? Позамерзали бы. И так машины не глушили почти. Это политики, а мы, простые люди, почему должны страдать?» – отметили водители.

Через этот КПП пропускают только легковые машины и автобусы. Водители и пассажиры греться ходят в кафе на заправке.

«Вот так работают брестские коммунальные службы. Они обрабатывают биотуалеты, которые расположены в метрах десяти друг от друга. В общем, делают все, чтобы людям было комфортно пребывать в этой длинной очереди», – сказала корреспондент.

Белорусские пограничники могут оформить 1 700 автомобилей в сутки, а поляки включили режим «ленивца».

«Посередине этого моста проходит государственная граница. Отсюда видно, как работают польские пограничники. Честно скажу, очень неспешно. Вот сейчас, например, никого не видно. Но, говорят, когда увидят камеру на этой стороне, начинают шевелиться», – рассказала корреспондент.

«С часа до двух ночи польская сторона приняла только одну машину. И в дальнейшем, с четырех до пяти утра, за час польской стороной было оформлено всего четыре легковых транспортных средства», – сказал официальный представитель Брестской пограничной службы Сергей Дмитриев.

Игру «в директора шлагбаума» польские власти объявили еще в 2020-м. Сначала парализовали работу пунктов пропуска «Домачево» и «Песчатка» под видом ковидных ограничений. В 2021-м заблокировали «Брузги» из-за миграционного кризиса. С 10 февраля Польша закрыла свой КПП «Бобровники» и автоматом выключила белорусскую «Берестовицу».

«Причина тому нарастающее напряжение в Беларуси. Для Европы это считывается, как опасное поведение. Мы послали очень мощный сигнал Минску», – пояснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

На польский «краковяк» официальный Минск ответил на этой неделе – ограничил въезд в страну польским грузовикам и тягачам . Раньше фуры с польскими номерами могли попасть из Беларуси в Европу несколькими путями, в том числе через Литву и Латвию – там для большегрузов аж семь пунктов пропуска. Теперь полякам только одна дорога – на КПП «Козловичи», напрямую из Беларуси в Польшу.

«Негативные последствия от принятого польской стороной деструктивного решения о закрытии сопредельного с нами пункта пропуска «Бобровники» отразятся в первую очередь на перевозчиках именно из этой страны», – сказал первый заместитель председателя Таможенного комитета Республики Беларусь Александр Валиев.

Вот тот самый пункт пропуска «Козловичи». Машин на выезд не больше полусотни, проходят за час-два. Проблема в другом.

«Ездить нужно, делая крюк, на работу добираться 500 километров в одну сторону. Как дальше – неизвестно», – отметил водитель большегруза.

Для польского бизнеса, малого и среднего, закрытие границ как удавка на шее: прибыли нет, убытки растут, торговые связи, выстроенные годами, рвутся.

«Политика политикой, а бизнес бизнесом. Наши предприятия максимально, независимо с чьим капиталом, работают в нынешних условиях и самостоятельно изыскивают возможности. Они заинтересованы не меньше нас, чтобы сохранить здесь бизнес», – отметил первый зампредседателя комитета по экономике Брестского облисполкома Александр Прадун.

«Все идет к тому, чтобы закрывать еще и следующие пограничные переходы. Польское правительство пытается построить новый железный занавес, всячески изолироваться от своих восточных соседей, это касается и Беларуси, и России», – сказал польский политолог Матеуш Пискорский.

От решений польских властей страдают все больше свои же. Адам Краль из польского приграничья приехал к родственникам в Брест, а еще прикупить продуктов и заправиться подешевле.

«Сейчас виза не нужна. Так вот дочек беру и катаемся раз в неделю. Мы не виноваты, что у нас вверху происходит. Чем простые люди виноваты? У меня шесть детей, в чем я виноват?» – поделился житель Польши Адам Краль.

С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран Евросоюза в Беларусь въехали почти 280 тысяч литовцев, более 120 тысяч граждан Латвии и 25 тысяч поляков. Но такая народная дипломатия польским властям не по душе, поэтому и рекомендуют своим гражданам воздержаться от таких путешествий.

«Были предупреждения польского МИДа, чтобы не посещали Беларусь. Поляков, которые общаются с гражданами в частности России, Беларуси, могут в любое время обвинить в подозрительных контактах», – отметил Матеуш Пискорский.

В Беларуси проживает почти 300 тысяч поляков, большинство в приграничье. У Евгении Левкович тоже польские корни. «Раньше было лучше все. Как-то и поддерживали отношения больше с той стороной. А сейчас уже все», – поделилась она.

Таких деревень в Беларуси много, где-то граница проходит по улице, огороду или, как здесь, по реке Западный Буг. По обе стороны реки две деревни с одним названием Непли – белорусские и польские. Были времена, когда местные жители переплывали реку на лодке и навещали друг друга. Сейчас в двух Неплях тоже живут родные люди, но встретиться не могут.

У Евгении Григорьевны внук в Варшаве. Говорит, работает в логистической компании, но даже себе он не может построить маршрут до дома.

На границе с Калининградской областью России Польша собирается построить электронный барьер. Трех рядов колючей проволоки мало, будут камеры, датчики движения, тепловизоры. Удовольствие недешевое – около 85 миллионов долларов, это больше шести миллиардов рублей. Видимо, безопасность дороже. Протяженность границы 200 километров. В прошлом году было всего 10 случаев незаконного перехода границы, половина – это заблудившиеся грибники.