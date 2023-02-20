О чем пишут мировые СМИ: завершение спасательных работ в Турции и новый ракетный запуск КНДР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Турции завершили поисково-спасательные операции во всех провинциях, за исключением двух наиболее пострадавших: Кахраманмараш и Хатай. Работы продолжаются в городах Антакья и Кахраманмараш, сообщает The Guardian . Власти страны заявили, что пришло время сосредоточиться на восстановлении того, что было разрушено во время землетрясения. По словам вице-президента Турции Фуата Октая, около 105 тысяч зданий либо рухнули, либо были серьезно повреждены и нуждаются в сносе.

В министерстве обороны Японии заявили о новом ракетном запуске Северной Кореи. По словам представителей ведомства, две ракеты были выпущены у восточного побережья Корейского полуострова и упали в Японское море, сообщает CNN . Северная Корея признала этот инцидент, назвав его «учениями с применением сверхбольших реактивных систем залпового огня». Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для моряков и призвала их держаться подальше от падающих с неба предметов.

В Астане состоялся ежегодный спортивный зимний фестиваль. Соревнования проводились по 10 видам спорта, сообщает «Казахстанская правда» . В программу вошли лыжные гонки, поднятие тяжестей, армрестлинг, ременная борьба, перетягивание каната, хоккей на льду, снежная стрельба, автоспорт и зимний футбол. В фестивале приняли участие 1800 человек из различных возрастных групп. Для каждой возрастной категории были предусмотрены медали и ценные призы.

Туркменистан отправил в Турцию дополнительную партию гуманитарной помощи. Груз доставят автотранспортом, сообщает Turkmenportal . В него вошли различные виды теплой одежды и гигиенические принадлежности. Гуманитарная помощь предназначена в первую очередь детям, пострадавшим от разрушительного землетрясения, а также членам их семей. Это уже четвертая партия гумпомощи, отправленная из Туркменистана в Турцию. Первые три были доставлены 7, 10 и 16 февраля.