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О чем пишут мировые СМИ: завершение спасательных работ в Турции и новый ракетный запуск КНДР
20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Турции завершили поисково-спасательные операции во всех провинциях, за исключением двух наиболее пострадавших: Кахраманмараш и Хатай. Работы продолжаются в городах Антакья и Кахраманмараш, сообщает
В министерстве обороны Японии заявили о новом ракетном запуске Северной Кореи. По словам представителей ведомства, две ракеты были выпущены у восточного побережья Корейского полуострова и упали в Японское море, сообщает
В Астане состоялся ежегодный спортивный зимний фестиваль. Соревнования проводились по 10 видам спорта, сообщает
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В Турции прекращают спасательные работы, за исключением двух наиболее пострадавших провинций. Минобороны Японии заявило о запуске двух северокорейских ракет.
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