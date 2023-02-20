При автоперевозках стали чаще похищать грузы. Как бизнесу обезопасить свой товар?

Источник материала: ProBusiness





В прошлом году в России стали чаще похищать грузы. Одна из самых популярных схем: мошенники связываются с водителем и говорят о том, что изменилось место выгрузки. Доверчивый перевозчик, не подозревая подвоха, следует в указанное место и оставляет там свой груз. По данным компании IMPACT , именно по такой схеме был совершен 91% от всех хищений в первые 8 месяцев прошлого года. И это на 12% больше, чем за тот же период 2021-го.

Проблема актуальна не только для России, грузопоток с которой в прошлом году составил существенную долю для белорусских транспортных компаний. Ассоциация TAPA опубликовала статистику за декабрь 2022 года, которая показывает, что из грузовиков в 28 странах Европы, Ближнего Востока и Африки были украдены товары на сумму более 17 млн евро. Средняя стоимость похищенного груза составила 58,5 тысячи евро. Причем лидером по таким преступлениям стала Германия.

Вопрос безопасности — один из самых критичных в сфере грузоперевозок. Поэтому по просьбе «Про бизнес» директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко расказала о том, какие инструменты сейчас позволяют снизить риски хищений и мошенничества в логистике. Советы эксперта можно свести к четырем важным советам.



Татьяна Солдатенко

Директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси»

Совет 1. Все общение в одном канале

— Необходимо заранее оговорить с партнерами, через какой канал связи будет проходить общение. Часто бывает, что мошенники используют подставные номера телефонов или адреса электронной почты и представляются сотрудниками партнера. Поэтому важно проверять, совпадают ли контакты с зараннее согласованными.

Исключить такой вариант помогает использование для общения с партнерами специального мессенджера той онлйан-площадки, на которой и был найден исполнитель или заказчик.

Например, у нас для этих целей есть АТИ Мессенджер. Это приложение, которое можно использовать и с компьютера, и с мобильного телефона, и войти в него могут только участники Биржи. Мы рекомендуем всем пользователям подтверждать любые действия и договоренности только через него. Это гарантирует, что они действительно общаются с тем, с кем договорились работать.

Работа только с проверенными компаниями

Перед тем, как доверить свой груз перевозчику или взяться за заказ от грузовладельца, важно тщательно проверить информацию о потенциальном партнере. Существенный плюс онлайн-площадок в том, что здесь отображается актуальная информация о каждом участнике — контактные данные, реквизиты, отзывы о проведенных сделках.

На основе этой информации формируется рейтинг участника. Учитываются и такие факторы, как давность существования юрлица, количество выполненных сделок, отзывы — как положительные, так и отрицательные.





Причем, если на бирже есть свой юридический отдел, то пользователю не нужно тратить время на то, чтобы изучать отзывы и выяснять обоснованность претензий. Юристы площадки рассматривают каждую жалобу индивидуально, прежде, чем отразить ее в рейтинге. Если после проверки специалистами всех документов оказывается, что жалоба заявителя не имеет под собой оснований, она не добавляется. Такая система исключает влияние на рейтинг участника «происков» конкурентов и эмоциональных необъективных отзывов не по существу.

Искусственный интеллект в помощь

Новых игроков на рынке, как правило, проверить сложнее. Просто потому, что они еще не успели наработать себе рейтинг. Бывают и случаи, когда кто-то перекупает аккаунт проверенного участника вместе с юрлицом и сим-картами, необходимыми для идентификации в системе. А его дальнейшие намерения еще непонятны. В таких случаях на помощь приходит искусственный интеллект. Нейросеть анализирует всю активность участников на бирже и сопоставляет указанную в аккаунтах информацию с реальной деятельностью компании.

Мы на Бирже ATI.SU используем самообучающийся алгоритм. Он выявляет определенные закономерности в поведении пользователей и сообщает, если видит, что оно становится нетипичным. Это сигнал, что такого участника следует проверить более тщательно.

Мониторинг перевозки через приложение

Современные системы позволяют отслеживать всю перевозку по карте в реальном времени. Причем для этого не нужно устанавливать специальное оборудование на транспорт, что может быть и затратно, и непросто технически.





Сейчас это решается установкой специального мобильного приложения на телефон водителя — и его местоположение в реальном времени будет передаваться заказчику. В этом случае тоже передовые технологии значительно упрощают работу. Заказчику не нужно постоянно отслеживать маршрут водителя, за этим следит искусственный интеллект. Проанализировав большое количество разных перевозок, нейросеть отмечает моменты, когда поведение водителя или что-то еще, становится подозрительным, и подает сигнал заказчику.

P. S.

Конечно, онлайн-площадки по поиску контрагентов не могут дать стопроцентную гарантию безопасности и застраховать своих пользователей от краж. По данным той же компании IMPACT, второе место — это 5% среди всех хищений — занимает способ, когда преступники просто «ведут» дорогие грузы до места стоянки и там их похищают. Но защитить участников на уровне выбора исполнителя или заказчика современным онлайн-сервисам вполне по силам. Так же, как и защитить каналы коммуникации участников логистического процесса.