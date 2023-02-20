ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Проект Концепции нацбезопасности Беларуси обсудят на диалоговых площадках

20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошло заседание совета безопасности республики. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел проект обновленной Концепции национальной безопасности, передает телеканал «МИР 24».

Требование белорусского лидера – все нововведения должны быть актуальными, с учетом мировой обстановки. А разрабатывать стратегический документ необходимо вместе с народом. Для этого организуют диалоговые площадки. Основные же принципы предыдущей Концепции остаются. Она доказала свою эффективность, подчеркнул президент.

«Апробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма в свое время здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на брошенные нам вызовы – провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии ответ будет быстрым, жестким и адекватным», – заявил Лукашенко.

Прежняя Концепция действовала с 2010 года. Ее обновили на 70%. Скорректировали и дополнили ряд понятий и тезисов. Появились новые термины, такие как «риск» и «вызов», а также «электоральный суверенитет» – то есть право народа делать выбор без внешнего вмешательства. Закрепили и новую сферу нацбезопасности – биологическую.

«Исходя их событий, которые произошли за последнее время в мире. Прежде всего, пандемия. Как она повлияла на вопросы политической системы и экономические вопросы. Кроме того, на это повлияло появление новых биолабораторий, которых сейчас очень много под эгидой Соединенных Штатов Америки», – сказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Модернизировать документ решили на VI Всебелорусском народном собрании. А на следующем съезде делегаты его примут.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В документе появились новые термины, включая «электоральный суверенитет» – право народа делать выбор без внешнего вмешательства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупнейшая за последние три года партия психотропных веществ задержана в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2023
Mir24.TV Belarus
20.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика