|
Проект Концепции нацбезопасности Беларуси обсудят на диалоговых площадках
20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошло заседание совета безопасности республики. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел проект обновленной Концепции национальной безопасности, передает телеканал «МИР 24».
Требование белорусского лидера – все нововведения должны быть актуальными, с учетом мировой обстановки. А разрабатывать стратегический документ необходимо вместе с народом. Для этого организуют диалоговые площадки. Основные же принципы предыдущей Концепции остаются. Она доказала свою эффективность, подчеркнул президент.
Прежняя Концепция действовала с 2010 года. Ее обновили на 70%. Скорректировали и дополнили ряд понятий и тезисов. Появились новые термины, такие как «риск» и «вызов», а также «электоральный суверенитет» – то есть право народа делать выбор без внешнего вмешательства. Закрепили и новую сферу нацбезопасности – биологическую.
«Исходя их событий, которые произошли за последнее время в мире. Прежде всего, пандемия. Как она повлияла на вопросы политической системы и экономические вопросы. Кроме того, на это повлияло появление новых биолабораторий, которых сейчас очень много под эгидой Соединенных Штатов Америки», – сказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.
Модернизировать документ решили на VI Всебелорусском народном собрании. А на следующем съезде делегаты его примут.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В документе появились новые термины, включая «электоральный суверенитет» – право народа делать выбор без внешнего вмешательства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)