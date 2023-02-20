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В ДТП с маршруткой в Беларуси погибли 11 человек

20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

11 человек погибли в автокатастрофе на трассе Р-69 в Смолевичском районе Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

«Сегодня около 15:00 на 9-м километре автодороги Р-69 (Смолевичи – Шацк) произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси.
11 человек, в том числе ребенок, погибли, шесть доставлены для оказания медицинской помощи в больницу», – сообщили в пресс-службе МВД республики.

На место происшествия направился министр внутренних дел Иван Кубраков, добавили в пресс-службе.

По данным Следственного комитета Беларуси, в результате ДТП 11 человек погибли и 10 госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение
правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Устанавливаются личности погибших.



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Следственный комитет республики возбудил уголовное дело.
 
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