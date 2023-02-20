|
В ДТП с маршруткой в Беларуси погибли 11 человек
20.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
11 человек погибли в автокатастрофе на трассе Р-69 в Смолевичском районе Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
«Сегодня около 15:00 на 9-м километре автодороги Р-69 (Смолевичи – Шацк) произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси.
На место происшествия направился министр внутренних дел Иван Кубраков, добавили в пресс-службе.
По данным Следственного комитета Беларуси, в результате ДТП 11 человек погибли и 10 госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет республики возбудил уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)