В ДТП с маршруткой в Беларуси погибли 11 человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

11 человек погибли в автокатастрофе на трассе Р-69 в Смолевичском районе Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

«Сегодня около 15:00 на 9-м километре автодороги Р-69 (Смолевичи – Шацк) произошло лобовое столкновение грузового автомобиля МАЗ с маршрутным такси.

11 человек, в том числе ребенок, погибли, шесть доставлены для оказания медицинской помощи в больницу», – сообщили в пресс-службе МВД республики.

На место происшествия направился министр внутренних дел Иван Кубраков, добавили в пресс-службе.

По данным Следственного комитета Беларуси, в результате ДТП 11 человек погибли и 10 госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение

правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Устанавливаются личности погибших.