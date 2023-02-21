Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с маршруткой под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупная авария произошла в Минской области. Там лоб в лоб столкнулись груженый МАЗ и маршрутка . 11 человек, в том числе водитель микроавтобуса, погибли на месте, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На месте аварии работают следователи и сотрудники ГАИ. Место происшествия огородили, посторонних туда не пускают. Следователи выясняют, как все произошло. Они привезли передвижную криминалистическую лабораторию.

В ДТП погибли 11 человек. Пострадали 10 человек. Среди раненых есть дети. Скорая доставила всех в Смолевичскую районную больницу. Там им оказывают необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело. На место происшествия приехали министр здравоохранения и министр внутренних дел.