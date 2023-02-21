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Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с маршруткой под Минском
21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Крупная авария произошла в Минской области. Там лоб в лоб
На месте аварии работают следователи и сотрудники ГАИ. Место происшествия огородили, посторонних туда не пускают. Следователи выясняют, как все произошло. Они привезли передвижную криминалистическую лабораторию.
В ДТП погибли 11 человек. Пострадали 10 человек. Среди раненых есть дети. Скорая доставила всех в Смолевичскую районную больницу. Там им оказывают необходимую помощь.
Возбуждено уголовное дело. На место происшествия приехали министр здравоохранения и министр внутренних дел.
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На месте аварии работает передвижная криминалистическая лаборатория. В ДТП погибли 11 человек.
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