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Как открыть ИП в Беларуси: документы, сроки и нюансы
21.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Один из наиболее распространенных способов начать свое дело в Беларуси — это регистрация ИП. Это довольно простая процедура, но стоит знать некоторые нюансы. Поэтому портал «Про бизнес» попросил старшего юриста ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» Максима Косачева описать основные действия при регистрации гражданина как индивидуального предпринимателя.
— Белорусским законодательством предусмотрено, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Зарегистрироваться в качестве ИП могут не только граждане Беларуси, но и иностранцы, имеющие вид на жительство.
Регистрация в качестве ИП осуществляется по месту жительства (месту регистрационного учета по месту жительства), в городском или районном исполнительном комитете.
Однако существует исключение. С 17 мая 2021 года государственная регистрация граждан в качестве ИП, в том числе посредством веб-портала ЕГР, по техническим причинам временно не осуществляется Минским горисполкомом. При этом с 10 мая 2022 года возобновлена государственная регистрация изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации ИП (в том числе посредством веб-портала ЕГР).
В этой ситуации граждане, имеющие регистрацию на территории Минска, могут рассмотреть вариант осуществления предпринимательской деятельности через создание ими юридического лица или изменение местожительства (места регистрационного учета по месту жительства) на другой регион Беларуси, где осуществляется регистрация ИП.
Как зарегистрировать ИП
Перед регистрацией ИП гражданину необходимо:
В заявлении о государственной регистрации ИП указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве основного, в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005−2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код вида деятельности необходимо выбрать на уровне пяти знаков.
Регистрацию ИП можно осуществлять несколькими способами:
1. Личное обращение в регистрирующий орган.
Предоставляются следующие документы:
Документы на регистрацию ИП может подать представитель гражданина, который намеревается зарегистрироваться в качестве ИП, но при условии, что:
Выдача свидетельства о регистрации осуществляется в день обращения за регистрацией или на следующий день.
Постановка на учет ИП в налоговый орган, ФСЗН, Белгосстрах осуществляется автоматически, без участия самого ИП. В течение 5 рабочих дней регистрирующий орган выдает ИП извещение о постановке на учет в вышеназванные органы.
2. Регистрация через веб-портал ЕГР или нотариуса.
Зарегистрировать ИП можно через
Также ИП можно открыть через нотариуса. Данную услугу осуществляют нотариусы вне зависимости от места жительства гражданина. Нотариус заполняет заявление о государственной регистрации ИП и направляет его в регистрирующий орган.
В день регистрации вам направят с помощью веб-портала документы в электронном виде:
В течение пяти рабочих дней регистрирующий орган с помощью веб-портала вам направят извещение о постановке ИП на учет в налоговом органе, ФСЗН и Белгосстрах.
Свидетельство о регистрации ИП и извещение о постановке ИП на учет на бумажном носителе могут быть удостоверены уполномоченным сотрудником регистрирующего органа по месту жительства гражданина или по месту нахождения нотариуса (в случае регистрации через нотариуса).
Гражданин будет считаться зарегистрированным в качестве ИП с даты подачи (направления через веб-портал ЕГР или нотариуса) документов на регистрацию ИП.
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Один из наиболее распространенных способов начать свое дело в Беларуси - это регистрация ИП. Это довольно простая процедура, но стоит знать некоторые нюансы....
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