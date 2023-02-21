Как открыть ИП в Беларуси: документы, сроки и нюансы

Источник материала: ProBusiness





Один из наиболее распространенных способов начать свое дело в Беларуси — это регистрация ИП. Это довольно простая процедура, но стоит знать некоторые нюансы. Поэтому портал «Про бизнес» попросил старшего юриста ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги» Максима Косачева описать основные действия при регистрации гражданина как индивидуального предпринимателя.

Максим Косачев

Старший юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры. Юридические услуги»

​​​​​​

— Белорусским законодательством предусмотрено, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Зарегистрироваться в качестве ИП могут не только граждане Беларуси, но и иностранцы, имеющие вид на жительство.

Предпринимательская деятельность — это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления (абз. 25 ч. 4 п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Регистрация в качестве ИП осуществляется по месту жительства (месту регистрационного учета по месту жительства), в городском или районном исполнительном комитете.

Порядок регистрации гражданина по месту его жительства установлен Указом Президента Республики Беларусь от 07.09.2007 № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» (вместе с «Положением о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания»).

Однако существует исключение. С 17 мая 2021 года государственная регистрация граждан в качестве ИП, в том числе посредством веб-портала ЕГР, по техническим причинам временно не осуществляется Минским горисполкомом. При этом с 10 мая 2022 года возобновлена государственная регистрация изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации ИП (в том числе посредством веб-портала ЕГР).

В этой ситуации граждане, имеющие регистрацию на территории Минска, могут рассмотреть вариант осуществления предпринимательской деятельности через создание ими юридического лица или изменение местожительства (места регистрационного учета по месту жительства) на другой регион Беларуси, где осуществляется регистрация ИП.





Как зарегистрировать ИП

Перед регистрацией ИП гражданину необходимо:

Определиться с основным видом деятельности, от которого будет зависеть система налогообложения ИП, необходимость получения каких-либо разрешительных документов для осуществления деятельности (лицензии, сертификаты), необходимость внесения сведений в торговый реестр и т.д.

В заявлении о государственной регистрации ИП указывается вид экономической деятельности, предполагаемый к осуществлению в качестве основного, в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005−2011 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011 г. № 85. Код вида деятельности необходимо выбрать на уровне пяти знаков.

Сделать фотографию. Оплатить государственную пошлину за регистрацию ИП — 0,5 базовой величины. Это можно сделать в отделении банка или через систему ЕРИП. Заполнить заявление о государственной регистрации ИП.





Регистрацию ИП можно осуществлять несколькими способами:

1. Личное обращение в регистрирующий орган.

Предоставляются следующие документы:

Заявление о государственной регистрации ИП.

Фотография, гражданина, обратившегося за государственной регистрацией ИП.

Паспорт/Идентификационная карта/вид на жительство.

Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. Если оплата была произведена через систему ЕРИП, то нет необходимости предоставлять документ об оплате — работника регистрирующего органа будет вся информация.

Документы на регистрацию ИП может подать представитель гражданина, который намеревается зарегистрироваться в качестве ИП, но при условии, что:

у представителя есть нотариально удостоверенная доверенность;

подпись гражданина, который намеревается зарегистрироваться в качестве ИП, на заявлении о государственной регистрации ИП нотариально удостоверена.

Выдача свидетельства о регистрации осуществляется в день обращения за регистрацией или на следующий день.

Постановка на учет ИП в налоговый орган, ФСЗН, Белгосстрах осуществляется автоматически, без участия самого ИП. В течение 5 рабочих дней регистрирующий орган выдает ИП извещение о постановке на учет в вышеназванные органы.





2. Регистрация через веб-портал ЕГР или нотариуса.

Зарегистрировать ИП можно через веб-портал ЕГР . В этом случае гражданин должен иметь ключ электронной цифровой подписи, выданный РУП «Национальный центр электронных услуг». Можно заполнить и отправить заявление о государственной регистрации ИП на веб-портале ЕГР. К заявлению необходимо прикрепить фотографию. Государственная пошлина за регистрацию через веб-портал ЕГР не взимается.

Также ИП можно открыть через нотариуса. Данную услугу осуществляют нотариусы вне зависимости от места жительства гражданина. Нотариус заполняет заявление о государственной регистрации ИП и направляет его в регистрирующий орган.

В день регистрации вам направят с помощью веб-портала документы в электронном виде:

свидетельство о государственной регистрации ИП;

уведомление об осуществлении государственной регистрации ИП.

В течение пяти рабочих дней регистрирующий орган с помощью веб-портала вам направят извещение о постановке ИП на учет в налоговом органе, ФСЗН и Белгосстрах.

Свидетельство о регистрации ИП и извещение о постановке ИП на учет на бумажном носителе могут быть удостоверены уполномоченным сотрудником регистрирующего органа по месту жительства гражданина или по месту нахождения нотариуса (в случае регистрации через нотариуса).