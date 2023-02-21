Польша закроет пограничный пункт «Кукурыки» для белорусских грузовиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пограничный пункт «Кукурыки» приостановит работу. Уже вечером 21 февраля проезд грузовикам будет запрещен. Об этом польское погранведомство предупредило белорусских коллег, передает «МИР 24».

Исключение составит транспорт, зарегистрированный в странах ЕС. «Кукурыки – Козловичи» оставался последним работающим международным каналом на белорусско-польской границе.