О чем пишут мировые СМИ: новые землетрясения в Турции и сокровища Камбоджи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шесть человек погибли и 294 пострадали в результате двух новых землетрясений на границе Турции и Сирии, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. 18 человек получили серьезные травмы и были госпитализированы, сообщает Reuters . Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 20 февраля недалеко от турецкого города Антакья, подземные толчки ощущались также в Сирии, Египте и Ливане. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Известно, что рухнуло несколько зданий, уже пострадавших от предыдущих землетрясений 6 февраля.

Десятки старинных украшений, многие из которых никогда не выставлялись на публике, вернулись из Великобритании в Камбоджу. Клад включает короны, ожерелья, амулеты и другие изделия периода Кхмерской империи (IX-XIV века), сообщает The Guardian . Всего 77 экспонатов были изъяты из коллекции британского собирателя древностей Дугласа Латчфорда. Он скончался в 2020 году, не дождавшись суда по обвинению в незаконном обороте произведений искусства.

В Казахстане ввели единый платеж для индивидуальных предпринимателей. Его следует внести не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, сообщает «Казахстанская правда» . Платеж включает индивидуальный подоходный налог, взносы в Единый накопительный пенсионный фонд, отчисления в Государственный фонд социального страхования и Фонд социального медицинского страхования, а также обязательные взносы работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд (с 2024 года).

Сотрудников министерства труда в Кыргызстане научат пользоваться искусственным интеллектом в работе. Глава ведомства Кудайберген Базарбаев презентовал интернет-ресурс, предоставляющий соответствующие услуги, сообщает 24.kg . По его словам, современные технологии являются неотъемлемой частью работы государственного служащего, так как помогают повысить качество предоставляемых гражданам услуг и улучшить взаимодействие как внутри ведомства, так и с другими организациями.