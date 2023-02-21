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О чем пишут мировые СМИ: новые землетрясения в Турции и сокровища Камбоджи
21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шесть человек погибли и 294 пострадали в результате двух новых землетрясений на границе Турции и Сирии, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. 18 человек получили серьезные травмы и были госпитализированы, сообщает
Десятки старинных украшений, многие из которых никогда не выставлялись на публике, вернулись из Великобритании в Камбоджу. Клад включает короны, ожерелья, амулеты и другие изделия периода Кхмерской империи (IX-XIV века), сообщает
В Казахстане ввели единый платеж для индивидуальных предпринимателей. Его следует внести не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, сообщает
Сотрудников министерства труда в Кыргызстане научат пользоваться искусственным интеллектом в работе. Глава ведомства Кудайберген Базарбаев презентовал интернет-ресурс, предоставляющий соответствующие услуги, сообщает
В Минске пройдет ХХХ международная книжная выставка-ярмарка. Она состоится 22-26 марта, сообщает
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Не менее шести человек погибли и почти 300 пострадали во время землетрясений в Турции 20 февраля. Камбодже передали клад времен Кхмерской империи.
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