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О чем пишут мировые СМИ: новые землетрясения в Турции и сокровища Камбоджи

21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шесть человек погибли и 294 пострадали в результате двух новых землетрясений на границе Турции и Сирии, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. 18 человек получили серьезные травмы и были госпитализированы, сообщает Reuters. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 20 февраля недалеко от турецкого города Антакья, подземные толчки ощущались также в Сирии, Египте и Ливане. Эпицентр залегал на глубине 10 км. Известно, что рухнуло несколько зданий, уже пострадавших от предыдущих землетрясений 6 февраля.

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В Казахстане ввели единый платеж для индивидуальных предпринимателей. Его следует внести не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, сообщает «Казахстанская правда». Платеж включает индивидуальный подоходный налог, взносы в Единый накопительный пенсионный фонд, отчисления в Государственный фонд социального страхования и Фонд социального медицинского страхования, а также обязательные взносы работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд (с 2024 года).

Сотрудников министерства труда в Кыргызстане научат пользоваться искусственным интеллектом в работе. Глава ведомства Кудайберген Базарбаев презентовал интернет-ресурс, предоставляющий соответствующие услуги, сообщает 24.kg. По его словам, современные технологии являются неотъемлемой частью работы государственного служащего, так как помогают повысить качество предоставляемых гражданам услуг и улучшить взаимодействие как внутри ведомства, так и с другими организациями.

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Теги: Минск
 
 
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Не менее шести человек погибли и почти 300 пострадали во время землетрясений в Турции 20 февраля. Камбодже передали клад времен Кхмерской империи.
 
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