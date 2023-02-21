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Лукашенко предложил Ирану создавать совместные производства

21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переходить от простой торговли к кооперации предложил Александр Лукашенко Ирану. Президент Беларуси провел встречу с послом Исламской Республики Саидом Яри, передает «МИР 24».

Дипломат завершает свою миссию в Беларуси. Глава государства поблагодарил посла за работу и отметил, что все результаты за этот период станут основой для дальнейшего сотрудничества между странами. Двусторонние отношения находятся на подъеме, товарооборот в прошлом году увеличился в три раза. Белорусский лидер призвал не ограничиваться этим, а создавать совместные производства.

«Ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана, и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы. В середине марта я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом. Убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь заинтересована участвовать в совместном российско-азербайджанско-иранском проекте по созданию железнодорожного и транспортного пути «Север-Юг».



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Двусторонние отношения находятся на подъеме, товарооборот в прошлом году увеличился в три раза.
 
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