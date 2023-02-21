Белорусские сноубордисты провели финальную тренировку перед соревнованиями «Дети Азии»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские сноубордисты свою финальную тренировку перед международными соревнованиями «Дети Азии» совместили с республиканскими стартами, а заодно показали мастер-класс юниорам. Как нужно разогнаться, чтобы ворваться на пьедестал, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



За секунды разгоняется как гоночный болид. Личный рекорд – 111 километров в час. Скорость спортсменов нарабатывали в экспресс-условиях. За две недели узнали: дисциплину, к которой шли годами, заменили. Пришлось перестроить процесс подготовки.

«Поедем участвовать в дисциплине «Бордер-кросс». Эта дисциплина для нас будет впервые, так как мы заявлялись в другие дисциплины, но по каким-то причинам дисциплины «биг-эйр» и «слоупстайл» были отменены. Но мы всЕ же приняли решение попробовать поучаствовать и побороться за первые места», – рассказал тренер Минского городского центра олимпийского резерва по лыжным видам спорта Артур Качура.

«Главное – ехать быстро и не сдаваться. Даже если что-то пойдет не так, просто ехать до конца», – рассказал сноубордист Национальной сборной Беларуси Сергей Забелло.

Тренировки стали чаще. Нагрузку увеличили. Теперь не три раза в неделю, а каждый день по три-четыре часа. А это серьезный тест-драйф доски. Поэтому у каждого дома свой спортивный парк оборудования.



На склонах Кузбасса спортсмены выступят впервые. Трасса еще дорабатывается. Какой она будет, для сноубордистов и тренера загадка.

«Трасса будет протяженностью порядка несколько километров. С различными уклонами и подъемами, с трамплинами, с различными пролетами. Мы прыгаем постоянно, но на скорость ездить с восьмью участниками, это будет впервые. Но я думаю, у нас все шансы», – отметил тренер Минского городского центра олимпийского резерва по лыжным видам спорта Артур Качура.

Свою финальную тренировку спортсмены провели на республиканских соревнованиях для юниоров. Джиббингом в Силичах белорусские сноубордисты завершают зимний сезон. Уже в среду их ждет Кузбасс. Около недели на адаптацию и тренировки на горном рельефе. А 28 февраля – старты сноубордистов.