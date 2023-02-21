|
Белорусские сноубордисты провели финальную тренировку перед соревнованиями «Дети Азии»
21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские сноубордисты свою финальную тренировку перед международными соревнованиями «Дети Азии» совместили с республиканскими стартами, а заодно показали мастер-класс юниорам. Как нужно разогнаться, чтобы ворваться на пьедестал, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Главное – ехать быстро и не сдаваться. Даже если что-то пойдет не так, просто ехать до конца», – рассказал сноубордист Национальной сборной Беларуси Сергей Забелло.
Тренировки стали чаще. Нагрузку увеличили. Теперь не три раза в неделю, а каждый день по три-четыре часа. А это серьезный тест-драйф доски. Поэтому у каждого дома свой спортивный парк оборудования.
Свою финальную тренировку спортсмены провели на республиканских соревнованиях для юниоров. Джиббингом в Силичах белорусские сноубордисты завершают зимний сезон. Уже в среду их ждет Кузбасс. Около недели на адаптацию и тренировки на горном рельефе. А 28 февраля – старты сноубордистов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсмены совместили ее с республиканскими стартами, а заодно показали мастер-класс юниорам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)