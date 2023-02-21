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«Виталюр» — все. Крупный белорусский ретейлер неожиданно заявил о прекращении работы и буквально попрощался с клиентами
21.02.2023 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Один из крупнейших белорусских ретейлеров компания «Виталюр» заявила о том, что завершает работу и попрощался с клиентами в своих соцсетях. «Дорогие друзья, сегодня наш последний рабочий день», —
«Это была по-настоящему потрясающая история: взлеты, падения, новые открытия…
Партнеры — благодарим вас за плодотворное сотрудничество и поддержку. За эти годы мы смогли установить дружеские отношение с поставщиками со всего мира.
Коллеги — мы с вами настоящая команда, объединенная общим делом. Поверьте, старания каждого не остались незамеченными. Мы гордимся вами! Вместе мы создали ту самую компанию, за это вам говорим «Спасибо»!
Знаем, прощаться нелегко. Но мы верим — впереди у нас ещё много хорошего!
До свидания! Ваш Виталюр!".
Напомним, до этого было объявлено о том, что часть магазинов «Виталюр» переходят к сети «Санта». Пока непонятно, что будет с остальными магазинами сети «Виталюр».
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«Виталюр» — все. Крупный белорусский ретейлер неожиданно заявил о прекращении работы и буквально попрощался с клиентами
Один из крупнейших белорусских ретейлеров компания «Виталюр» заявила о том, что завершает работу и попрощался с клиентами в своих соцсетях. «Дорогие друзья,...
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