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«Виталюр» — все. Крупный белорусский ретейлер неожиданно заявил о прекращении работы и буквально попрощался с клиентами

21.02.2023 19:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Виталюр» — все. Крупный белорусский ретейлер неожиданно заявил о прекращении работы и буквально попрощался с клиентами
Фото: chto-kupish.ru

Один из крупнейших белорусских ретейлеров компания «Виталюр» заявила о том, что завершает работу и попрощался с клиентами в своих соцсетях. «Дорогие друзья, сегодня наш последний рабочий день», — написано в аккаунте компании в Instagram.

«Это была по-настоящему потрясающая история: взлеты, падения, новые открытия…
Начиная с одного небольшого торгового павильона, за 27 лет Виталюр вырос в одну из крупнейших торговых сетей Беларуси, став лидером во многих областях и примером для других, — говорится в прощальном посте. — При этом всегда на первом месте главной нашей ценностью были люди. Покупатели — ваше доверие мы зарабатывали каждый день, создавая новые проекты, сервисы. А сколько добрых дел мы сделали вместе с вами?!

«Виталюр» — все. Крупный белорусский ретейлер неожиданно заявил о прекращении работы и буквально попрощался с клиентами
Скриншот из аккаунта компании в Instagram.

Партнеры — благодарим вас за плодотворное сотрудничество и поддержку. За эти годы мы смогли установить дружеские отношение с поставщиками со всего мира.

Коллеги — мы с вами настоящая команда, объединенная общим делом. Поверьте, старания каждого не остались незамеченными. Мы гордимся вами! Вместе мы создали ту самую компанию, за это вам говорим «Спасибо»!

Знаем, прощаться нелегко. Но мы верим — впереди у нас ещё много хорошего!

До свидания! Ваш Виталюр!".

Напомним, до этого было объявлено о том, что часть магазинов «Виталюр» переходят к сети «Санта». Пока непонятно, что будет с остальными магазинами сети «Виталюр».

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Один из крупнейших белорусских ретейлеров компания «Виталюр» заявила о том, что завершает работу и попрощался с клиентами в своих соцсетях. «Дорогие друзья,...
 
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