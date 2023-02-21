Погода в СНГ: в горах Кыргызстана принудительно спускают лавины, фламинго прилетели в Казахстан после зимовки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый холодный день с начала февраля зафиксирован в Москве. В городе сегодня до минус 16, переменная облачность, небольшие осадки. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Во вторник в Бишкеке 11 градусов тепла. Небо затянуто, но осадков не ожидается. В высокогорных районах страны борются с последствиями рекордных снегопадов. В урочище Чычкан по дороге Бишкек – Ош за последние 10 дней выпало осадков на 750% больше нормы. Сотрудники МЧС проводят принудительный спуск лавин. Только на одном из участков сошла снежная масса объемом более полумиллиона кубических метров. Спасатели будут работать, пока полностью не обеспечат безопасный проезд транспорта.

Беларусь

В Минске сыро и ветрено. Порывы достигают 20 метров в секунду. Во многих областях пройдет снег. На востоке страны возможна метель. Спасатели напоминают о правилах безопасности: автомобили лучше отогнать от деревьев и ветхих строений. Глаза, рот и нос нужно защитить от осадков и содержащихся в воздухе микрочастиц. Такая неустойчивая погода сохранится в Беларуси до конца недели.

Казахстан

В Казахстане сохраняется неустойчивый характер погоды. В большинстве областей снег, метель, на севере понижение температуры до минус 15. В Астане ветер с порывами до 15 метров в секунду. В южной столице Казахстана Алматы переменная облачность и плюс 8. Тепло и на западе. В Мангистаускую область прилетели фламинго. В этом году, говорят специалисты, они вернулись раньше положенного срока. Это означает, что в регионе уже почти наступила весна.

Армения

В Армении потеплело, в столице сегодня воздух прогреется до 8 градусов тепла. Однако в горных районах республики зима не сдает свои позиции. В Хосровском заповеднике замерз водопад Астхик. Это один из четырех водопадов, расположенных в охраняемой зоне. Он окружен скалами и назван в честь языческой богини любви и красоты. Высота водопада – около семи метров. Вода пригодна для питья, однако зимой она замерзает, и Астхик превращается в ледяную королеву, удивляющую своей красотой.

Таджикистан

Зима прощается с Таджикистаном теплой, весенней погодой. В столице сегодня солнечно и ясно. Днём синоптики обещают плюс 20. Однако к ночи температура упадет до 5-7 градусов, поэтому выходя из дома, лучше взять теплую верхнюю одежду. Сейчас у сотрудников Зеленхоза много работы: в столице они уже высадили более миллиона цветов, деревьев и кустарников.