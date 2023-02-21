Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международный день родного языка отмечают в Беларуси. В стране их два: русский и белорусский. Родной язык в республике учат с детства. А для иностранцев он настоящая экзотика, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



Петь на белорусском он любит больше, чем говорить. Но белорусское «дзеканье» и «цеканье» Син Кайчжэну дается тяжело. Язык совсем не похож на родной китайский. Но от друзей и знакомых слышит белорусский часто, и понемногу запоминает популярные слова.

«Добра», по-моему, это значит «хорошо», да? Еще плюс я много раз ездил на автобусе, я помню такую фразу: «Асцярожна, дзверы зачыняюцца». Самое интересное произношение, по-моему, это «г», потому что мне вообще трудно произносить вот эту букву», – поделился иностранный студент Белгосуниверситета Син Кайчжэн.

А белорусские дети сразу все учат по правилам. Знают, что в белорусском две буквы «у» – обычная и нескладовая – и нет буквы «щ». В детском саду с уклоном на «мову» они читают, считают и говорят на родном языке.



В обучении совмещают русский и белорусский . И то, на каком языке будет говорить ребенок, решают родители. Но независимо от выбора уже в школе юные полиглоты дадут фору многим сверстникам.

«Замечательно, когда дети используют, понимают, общаются на двух языках. Мы получаем всегда положительные отзывы от родителей о том, что, приходя уже в первый класс, начинается введение в родной язык, и дети не испытывают таких трудностей. Они готовы уже слышать, слушать и понимать белорусский язык», – рассказала заместитель заведующего по основной деятельности детского сада №534 Минска Наталья Рублева.

В литературной моде не только белорусские классики, но и современные поэты и прозаики. Темы их творчества стали ближе, а стиль свежее. Книгу подберет себе каждый.

«У нас есть сказки для детей, ряд книг для подростков. У людей, конечно, большой запрос на книги для подростков, очень много научно-популярных, краеведческих книг, художественных. Я считаю, что наши книги могут вместе читать и взрослые, и дети. Очень красивые там рисунки, иллюстрации», – рассказала сотрудник издательства, составитель книг Алеся Коршак.

На мове заговорили и зарубежные писатели – от Габриэля Маркеса и Джейн Остин до Толкина и Роулинг. Книжные полки постоянно пополняются бестселлерами с белорусском переводом. Все благодаря спросу. Больше родителей переходят на белорусский, а вместе с ними и дети.



«Сейчас есть такая возможность в русскоязычных школах открывать классы с белорусским языком. Еще есть возможность расширять своя знания на факультативных занятиях, на внеклассных мероприятиях, проводятся различные конкурсы, мероприятия с учащимися», – отметила главный специалист главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Ирина Булавкина.



Праздник языка в Беларуси будет длиться неделю. Университеты организуют диалоговые площадки, круглые столы и квесты по культуре республики. А желающим проверить свою грамотность Национальная академия наук предлагает написать республиканский диктант в режиме онлайн.