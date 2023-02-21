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Диктант в День родного языка прошел в Беларуси
21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел республиканский диктант, его приурочили к Дню родного языка. Проверить свои знания белорусского захотели не только жители страны, но и иностранцы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В этом году на республиканский диктант зарегистрировалось почти две тысячи человек. Свои знания белорусского захотели проверить жители США, Германии, Польши, Литвы, Чехии и Словакии. Они слушали текст по видеосвязи и радио. Его посвятили Году мира и созидания и назвали «Беларусь – страна мечты».
«В тексте рассказывается про красоту нашей природы, про нашу непростую историю, про то величие, которого достигла наша страна в мирное время. Основная цель и задача – присоединиться к нашему самобытному, красивому, неповторимому, старинному, европейскому белорусскому языку. Почувствовать вкус и энергетику белорусского слова», – сказал директор Института языкознания им. Я. Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Игорь Копылов.
Все участники сразу после диктанта получили правильный вариант текста и смогли себя проверить. Тем, кто написал без ошибок, вручили подарки – словари и сертификаты.
В этом году в стране решили провести Неделю белорусского языка. Она будет проходить до 27 февраля.
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Свои знания белорусского захотели проверить жители США, Германии, Польши, Литвы, Чехии, Словакии.
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