ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Диктант в День родного языка прошел в Беларуси

21.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел республиканский диктант, его приурочили к Дню родного языка. Проверить свои знания белорусского захотели не только жители страны, но и иностранцы, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В этом году на республиканский диктант зарегистрировалось почти две тысячи человек. Свои знания белорусского захотели проверить жители США, Германии, Польши, Литвы, Чехии и Словакии. Они слушали текст по видеосвязи и радио. Его посвятили Году мира и созидания и назвали «Беларусь – страна мечты».

«В тексте рассказывается про красоту нашей природы, про нашу непростую историю, про то величие, которого достигла наша страна в мирное время. Основная цель и задача – присоединиться к нашему самобытному, красивому, неповторимому, старинному, европейскому белорусскому языку. Почувствовать вкус и энергетику белорусского слова», – сказал директор Института языкознания им. Я. Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Игорь Копылов.

«Сама себя захотела проверить, свои знания, ну и увидеться со своими единомышленниками. Я учитель белорусского языка и литературы по диплому, для меня это как праздник», – рассказала участница республиканского диктанта Валерия Попова.

Все участники сразу после диктанта получили правильный вариант текста и смогли себя проверить. Тем, кто написал без ошибок, вручили подарки – словари и сертификаты.

В этом году в стране решили провести Неделю белорусского языка. Она будет проходить до 27 февраля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои знания белорусского захотели проверить жители США, Германии, Польши, Литвы, Чехии, Словакии.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Виталюр» — все. Крупный белорусский ретейлер неожиданно заявил о прекращении работы и буквально попрощался с клиентами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.02.2023
Mir24.TV Belarus
21.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика