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Собирающую камни в поле сельхозтехнику создали в Беларуси
22.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси создали незаменимую в хозяйстве
Эта машина работает словно большой пылесос. Собирает камни и превращает пустующие поля в пахотные земли. За один заезд может убрать до семисот килограммов камней. Складывает их в большую «сумку» или бункер. Когда он заполнен, автоматика оповещает об этом человека.
Камнеуборочная машина поможет аграриям сохранить большие деньги. Ведь о булыжники часто ломаются бороны, плуги и комбайны. Новую модель выпустили на одном из минских заводов. Весной начнут тестировать в полевых условиях.
В Беларуси засоренные камнями поля есть в нескольких районах – особенности местности. Поэтому спрос на такую технику есть. Но больше новинкой заинтересованы за рубежом. Поставлять машины будут в основном в Россию.
Европейские заводы перестали поставлять в Беларусь запчасти и комплектующие. Но здесь выход нашли быстро. Технику на предприятии делают только из отечественных деталей. Часть делают сами, некоторые закупают у других белорусских производителей.
При высоком спросе завод сможет произвести до 30 камнеуборочных машин в год. А всего в ассортименте предприятия несколько сотен агрегатов для различных сельхозработ.
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Она помогает сделать почву пригодной для вспахивания и посевов. Скоро на полях начнутся весенние работы, и эти машины покажут себя в деле.
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