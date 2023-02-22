Собирающую камни в поле сельхозтехнику создали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создали незаменимую в хозяйстве сельхозтехнику. Она собирает камни и помогает сделать почву пригодной для вспахивания и посевов. Скоро на полях начнутся весенние работы, и эти машины покажут себя в деле. Есть ли на такую технику спрос в странах ЕАЭС, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Эта машина работает словно большой пылесос. Собирает камни и превращает пустующие поля в пахотные земли. За один заезд может убрать до семисот килограммов камней. Складывает их в большую «сумку» или бункер. Когда он заполнен, автоматика оповещает об этом человека.

«На каждый вращающийся механизм будет стоять датчик, который указывает, вращается ли он или остановился, поэтому оператору будет все понятно, будет поступать сигнал. Большие камни, валуны, к сожалению, эта машина не поднимет, но основной камень, который распространен на наших полях, это камень, который эта машина сможет поднять», – рассказал главный инженер предприятия по производству сельхозтехники Александр Гричинский.

Камнеуборочная машина поможет аграриям сохранить большие деньги. Ведь о булыжники часто ломаются бороны, плуги и комбайны. Новую модель выпустили на одном из минских заводов. Весной начнут тестировать в полевых условиях.



«Выбрано хозяйство, у которого есть почвы рядом с Минском, которые очень сильно засорены камнями, и по этим почвам машина будет ходить, набирать свои параметры, свои технические возможности, и очень надеемся на ее сразу же заложенные прекрасные качества в деле», – сказал директор предприятия по производству сельхозтехники Андрей Тимошкин.

В Беларуси засоренные камнями поля есть в нескольких районах – особенности местности. Поэтому спрос на такую технику есть. Но больше новинкой заинтересованы за рубежом. Поставлять машины будут в основном в Россию.

«Планируем в год поставить до пяти единиц, для того чтобы эта машина зарекомендовала себя на российском рынке. Импортные производители ушли с этого рынка, это возможность для нашего предприятия захватить данный рынок», – объяснил заместитель директора, начальник отдела маркетинга предприятия по производству сельхозтехники Денис Кулинич.

Европейские заводы перестали поставлять в Беларусь запчасти и комплектующие. Но здесь выход нашли быстро. Технику на предприятии делают только из отечественных деталей. Часть делают сами, некоторые закупают у других белорусских производителей.

При высоком спросе завод сможет произвести до 30 камнеуборочных машин в год. А всего в ассортименте предприятия несколько сотен агрегатов для различных сельхозработ.