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Варшава ограничила движение белорусских грузовиков на погранпереходе «Кукурыки – Козловичи»
22.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Варшава снова ограничивает движение на белорусско-польском направлении. Теперь через пункт пропуска «Козловичи – Кукурыки» могут проходить только фуры, зарегистрированные в странах Евросоюза. Всем остальным проезд запрещен. Окно возможностей
На пункте пропуска «Козловичи» в очереди на выезд в Польшу стоят 350 машин. Фурам с номерами стран, которые не входят в Евросоюз, нужно успеть пройти кордон до девяти вечера. После шлагбаум закроют, а большегрузы развернут. Пока в неизвестном направлении.
«Литва казахстанские машины не пускает, а через Эстонию нам не выгодно», – поделился водитель фуры (Казахстан) Медет Калимбетов.
Дальнобойщик Валентин везет белорусскую картошку в Молдову. Раньше ездил напрямую через Украину. Уже год делает гигантский крюк. Говорит, картошка получается на вес золота, но другого выхода нет.
Белорусский бизнес приспособился к ограничениям. Предприятия переориентировались на рынки ЕАЭС. А вот у предпринимателей с той стороны границы сроки доставки срываются, неустойка растет, прибыль под вопросом.
«Польша находится в стадии глубочайшего экономического кризиса. За последние 3 месяца 22-го года произошел существенный спад польской экономики. ВВП уменьшилось на 2,5 %», – рассказал политолог (Польша) Матеуш Пискорский.
«С нашими субъектами хозяйствования, те субъекты, которые кооперируются, собирались устроить митинг на территории Польши по поводу открытия границ. Мы осведомлены на 100% , что со стороны силового блока к ним принимаются меры реагирования вплоть до задержаний и вплоть до прекращения существования бизнеса», – рассказал председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток.
Для дальнобойщиков теперь одна дорога через Прибалтику – Литва и Латвия. Но там ситуация тоже сложная. Накануне литовцы открыто заявили о собственном саботаже. Отказались бесперебойно пропускать машины с белорусской стороны.
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Теперь через пункт пропуска «Козловичи-Кукурыки» могут проходить только фуры, зарегистрированные в странах Евросоюза. Всем остальным проезд запрещен.
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