Варшава ограничила движение белорусских грузовиков на погранпереходе «Кукурыки – Козловичи»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Варшава снова ограничивает движение на белорусско-польском направлении. Теперь через пункт пропуска «Козловичи – Кукурыки» могут проходить только фуры, зарегистрированные в странах Евросоюза. Всем остальным проезд запрещен. Окно возможностей для дальнобойщиков закрывается сегодня вечером, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

На пункте пропуска «Козловичи» в очереди на выезд в Польшу стоят 350 машин. Фурам с номерами стран, которые не входят в Евросоюз, нужно успеть пройти кордон до девяти вечера. После шлагбаум закроют, а большегрузы развернут. Пока в неизвестном направлении.

«Куда ехать, как, что, пока не знаю, выгружаться, перецепляться или обратно груз везти в Казахстан», – рассказал водитель фуры (Казахстан) Александр Овсяник.

«Литва казахстанские машины не пускает, а через Эстонию нам не выгодно», – поделился водитель фуры (Казахстан) Медет Калимбетов.

Дальнобойщик Валентин везет белорусскую картошку в Молдову. Раньше ездил напрямую через Украину. Уже год делает гигантский крюк. Говорит, картошка получается на вес золота, но другого выхода нет.

«Идем Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Молдавия. Вот такими кругами сейчас ездим. Что поделать, у нас там дождей мало было в этом году. Но ваша картошка вкусная, наша не такая вкусная», – рассказал водитель фуры (Молдова) Валентин.

Белорусский бизнес приспособился к ограничениям. Предприятия переориентировались на рынки ЕАЭС. А вот у предпринимателей с той стороны границы сроки доставки срываются, неустойка растет, прибыль под вопросом.

«Польша находится в стадии глубочайшего экономического кризиса. За последние 3 месяца 22-го года произошел существенный спад польской экономики. ВВП уменьшилось на 2,5 %», – рассказал политолог (Польша) Матеуш Пискорский.



После блокировки пункта пропуска «Бобровники-Берестовица» в Гродненском регионе не осталось прямого выхода на Варшаву. Белорусы протестуют у польского консульства, требуют открыть границу. Недовольных много и на той стороне. Правда, говорить открыто боятся.

«С нашими субъектами хозяйствования, те субъекты, которые кооперируются, собирались устроить митинг на территории Польши по поводу открытия границ. Мы осведомлены на 100% , что со стороны силового блока к ним принимаются меры реагирования вплоть до задержаний и вплоть до прекращения существования бизнеса», – рассказал председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток.

Для дальнобойщиков теперь одна дорога через Прибалтику – Литва и Латвия. Но там ситуация тоже сложная. Накануне литовцы открыто заявили о собственном саботаже. Отказались бесперебойно пропускать машины с белорусской стороны.



С 18 февраля официальный Минск выделил польским грузовикам только один международный канал «Козловичи». Это стало ответом белорусской стороны на закрытие польского пункта пропуска «Бобровники».