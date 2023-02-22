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О чем пишут мировые СМИ: загадочный шар из Японии и сезон пожаров в Австралии

22.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Таинственный шар, выброшенный на берег Японии, признали безопасным. Эксперты не нашли в нем следов взрывчатки, сообщает The Guardian. Также нет никаких свидетельств того, что шар мог быть запущен с разведывательной миссией из Китая или Северной Кореи. Тем не менее, до сих пор неизвестно, что это за сфера и откуда она взялась. В местных СМИ высказывались теории о НЛО. Однако специалисты склоняются к более прозаичной версии – это может быть швартовный буй, который оторвался и уплыл в море.

Австралии предрекли беспрецедентные сезоны пожаров весной и летом 2023-24 годов. В последние три года в стране наблюдались дожди и наводнения, что привело к активному распространению растительности, сообщает The Daily Mail. При ясной погоде сухая трава становится прекрасным топливом для огня. Травяные пожары могут быть не менее опасны, чем лесные – они быстро разгораются и способны непредсказуемо менять направление. Эксперты призвали правительство страны учесть растущий риск разрушительных пожаров и усилить готовность к чрезвычайным ситуациям.

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Странный шар, выброшенный на берег в Японии, признали безопасным. Австралии прогнозируют беспрецедентный сезон пожаров.
 
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