О чем пишут мировые СМИ: загадочный шар из Японии и сезон пожаров в Австралии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Таинственный шар, выброшенный на берег Японии, признали безопасным. Эксперты не нашли в нем следов взрывчатки, сообщает The Guardian . Также нет никаких свидетельств того, что шар мог быть запущен с разведывательной миссией из Китая или Северной Кореи. Тем не менее, до сих пор неизвестно, что это за сфера и откуда она взялась. В местных СМИ высказывались теории о НЛО. Однако специалисты склоняются к более прозаичной версии – это может быть швартовный буй, который оторвался и уплыл в море.

Австралии предрекли беспрецедентные сезоны пожаров весной и летом 2023-24 годов. В последние три года в стране наблюдались дожди и наводнения, что привело к активному распространению растительности, сообщает The Daily Mail . При ясной погоде сухая трава становится прекрасным топливом для огня. Травяные пожары могут быть не менее опасны, чем лесные – они быстро разгораются и способны непредсказуемо менять направление. Эксперты призвали правительство страны учесть растущий риск разрушительных пожаров и усилить готовность к чрезвычайным ситуациям.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Ей предстоит сыграть с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, сообщает «Казахстанская правда» . Во втором круге Рыбакина одержала победу над представительницей Чехии Марией Боузковой (7:5, 6:2). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Другая представительница Казахстана уступила теннисистке из Чехии Петре Квитовой.

В Бишкеке в 2023 году планируют посадить 15 тысяч саженцев деревьев. В настоящее время муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» высаживают хвойные породы: можжевельник и сосну, сообщает «Вечерний Бишкек» . В Оше высадят более 30 тысяч саженцев. В это число входят 20 тысяч кустарников, 500 хвойных и 500 лиственных деревьев. Также планируется посадка 1,5 млн цветов, в том числе 10 тысяч тюльпанов.