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О чем пишут мировые СМИ: загадочный шар из Японии и сезон пожаров в Австралии
22.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Таинственный шар, выброшенный на берег Японии, признали безопасным. Эксперты не нашли в нем следов взрывчатки, сообщает
Австралии предрекли беспрецедентные сезоны пожаров весной и летом 2023-24 годов. В последние три года в стране наблюдались дожди и наводнения, что привело к активному распространению растительности, сообщает
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ). Ей предстоит сыграть с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, сообщает
В Бишкеке в 2023 году планируют посадить 15 тысяч саженцев деревьев. В настоящее время муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» высаживают хвойные породы: можжевельник и сосну, сообщает
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Странный шар, выброшенный на берег в Японии, признали безопасным. Австралии прогнозируют беспрецедентный сезон пожаров.
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