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Спецпроекты «Про бизнес». Как рекламировать товары и услуги на бизнес-аудиторию?

22.02.2023 16:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Спецпроекты «Про бизнес». Как рекламировать товары и услуги на бизнес-аудиторию?
Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Опытные предприниматели знают: достучаться до аудитории можно, если говорить с ней на одном языке и делиться полезными знаниями. «Про бизнес» — как раз та площадка, на которой можно получить доступ к бизнес-сообществу и привлечь внимание целевых клиентов в сфере B2B.

Каждый месяц нас читают более 250 тыс. человек, а на YouTube-канал подписалось уже 54,5 тыс. пользователей, среди которых предприниматели и бизнесмены, топ-менеджеры и руководители компаний. И эта аудитория нам доверяет — мы отмечаем высокий уровень лояльности к контенту «Про бизнес» со стороны читателей.

Мы собрали качественную сфокусированную бизнес-аудиторию, поэтому наша площадка открывает рекламодателям доступ к одной из самых платежеспособных категорий клиентов.

Наша редакция найдет оптимальные форматы и темы, которые помогут решить задачи вашей компании. Мы создаем спецпроекты под ключ: от разработки идей и концепции до продвижения готового материала в социальных сетях.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Какие задачи вашего бизнеса помогают решить спецпроекты «Про бизнес»:

  • повысить узнаваемость. Вы расскажете бизнес-аудитории о своей компании и ее продуктах и услугах;
  • подчеркнуть конкурентное преимущество. Вы сможете донести аудитории, в чем выгода использования вашего продукта для клиентов;
  • формирование и поддержка репутации. Участие в спецпроектах «Про бизнес» покажет бизнес-аудитории, что ваша компания — надежный партнер, который ценит своих клиентов и ставит их интересы во главу угла;
  • продвижение экспертизы. Представитель вашей компании выступит в спецпроекте в качестве эксперта, мнению которого можно доверять. Это повысит доверие к вашей компании в целом и поможет выстроить более тесную коммуникацию с аудиторией;
  • сбор обратной связи. Вы сможете отработать возражения, ответить на распространенные вопросы от потенциальных клиентов в прямом эфире, а также получить обратную связь от аудитории;
  • «вечнозеленый» контент. Вы сможете делиться контентом в своих ресурсах, соцсетях, других медиа, а также использовать для рекламы и в процессе презентаций и переговоров.

Примеры наших спецпроектов

Партнерский материал «Про бизнес» и VOKA

Спецпроекты «Про бизнес». Как рекламировать товары и услуги на бизнес-аудиторию?

Результаты:

  • более 10 тыс. прочтений материала;
  • охват более 25 тыс. пользователей;
  • более 100 сохранений поста в Instagram.

Доступные форматы материалов: интервью, репортаж, обзор, история успеха, кейс клиента, экспертная колонка.

Партнерский тест «Про бизнес» и Betera

Спецпроекты «Про бизнес». Как рекламировать товары и услуги на бизнес-аудиторию?

Результаты:

  • более 10 тыс. прочтений материала;
  • более 5 тыс. прохождений теста;
  • охват более 20 тыс. пользователей.

Партнерский проект «Рабочая группа» совместно с Альфа Банком

Спецпроекты «Про бизнес». Как рекламировать товары и услуги на бизнес-аудиторию?

Результаты:

  • каждый кейс на YouTube-канале «Про бизнес» набирает от 5 до 15 тыс. просмотров;
  • в совокупности выпуски проекта в 2021 году посмотрели более 75 тыс. пользователей.

Партнерский вебинар с компанией «ПриорЛайф»

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Результаты:

  • вебинар посмотрели 4,8 тыс. человек на YouTube;
  • на вебинар было собрано более 250 регистраций от представителей бизнеса;
  • материал по итогам вебинара на сайте просмотрело более 5 тыс. человек.

Также «Про бизнес» может адаптировать редакционные форматы и материалы по запросу клиентов.

Интервью, репортажи, обзоры, истории успеха, кейсы клиентов, экспертные колонки, вебинары для бизнеса — все это мы можем предложить бизнесу для решения своих ключевых задач.

Например, мы можем снимать такие репортажи о бизнесе:

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Делаем такие видеоэкскурсии по предприятиям и компаниям:

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Записываем живые интервью с собственниками и руководителями компаний:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Станьте ближе к вашей аудитории с помощью «Про бизнес»! Свяжитесь с нашим менеджером по номеру +375298663783 (Telegram, Viber) или напишите нам на почту ads@probusiness.io, и мы поможем решить задачи вашего бизнеса с помощью спецпроектов.

 
 
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Опытные предприниматели знают: достучаться до аудитории можно, если говорить с ней на одном языке и делиться полезными знаниями. «Про бизнес» - как раз та площадка,...
 
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