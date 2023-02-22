Спецпроекты «Про бизнес». Как рекламировать товары и услуги на бизнес-аудиторию?

Опытные предприниматели знают: достучаться до аудитории можно, если говорить с ней на одном языке и делиться полезными знаниями. «Про бизнес» — как раз та площадка, на которой можно получить доступ к бизнес-сообществу и привлечь внимание целевых клиентов в сфере B2B.
Каждый месяц нас читают более 250 тыс. человек, а на YouTube-канал подписалось уже 54,5 тыс. пользователей, среди которых предприниматели и бизнесмены, топ-менеджеры и руководители компаний. И эта аудитория нам доверяет — мы отмечаем высокий уровень лояльности к контенту «Про бизнес» со стороны читателей.
Мы собрали качественную сфокусированную бизнес-аудиторию, поэтому наша площадка открывает рекламодателям доступ к одной из самых платежеспособных категорий клиентов.
Наша редакция найдет оптимальные форматы и темы, которые помогут решить задачи вашей компании. Мы создаем спецпроекты под ключ: от разработки идей и концепции до продвижения готового материала в социальных сетях.
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Какие задачи вашего бизнеса помогают решить спецпроекты «Про бизнес»:
повысить узнаваемость. Вы расскажете бизнес-аудитории о своей компании и ее продуктах и услугах;
подчеркнуть конкурентное преимущество. Вы сможете донести аудитории, в чем выгода использования вашего продукта для клиентов;
формирование и поддержка репутации. Участие в спецпроектах «Про бизнес» покажет бизнес-аудитории, что ваша компания — надежный партнер, который ценит своих клиентов и ставит их интересы во главу угла;
продвижение экспертизы. Представитель вашей компании выступит в спецпроекте в качестве эксперта, мнению которого можно доверять. Это повысит доверие к вашей компании в целом и поможет выстроить более тесную коммуникацию с аудиторией;
сбор обратной связи. Вы сможете отработать возражения, ответить на распространенные вопросы от потенциальных клиентов в прямом эфире, а также получить обратную связь от аудитории;
«вечнозеленый» контент. Вы сможете делиться контентом в своих ресурсах, соцсетях, других медиа, а также использовать для рекламы и в процессе презентаций и переговоров.
каждый кейс на YouTube-канале «Про бизнес» набирает от 5 до 15 тыс. просмотров;
в совокупности выпуски проекта в 2021 году посмотрели более 75 тыс. пользователей.
Партнерский вебинар с компанией «ПриорЛайф»
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Результаты:
вебинар посмотрели 4,8 тыс. человек на YouTube;
на вебинар было собрано более 250 регистраций от представителей бизнеса;
материал по итогам вебинара на сайте просмотрело более 5 тыс. человек.
Также «Про бизнес» может адаптировать редакционные форматы и материалы по запросу клиентов.
Интервью, репортажи, обзоры, истории успеха, кейсы клиентов, экспертные колонки, вебинары для бизнеса — все это мы можем предложить бизнесу для решения своих ключевых задач.
Например, мы можем снимать такие репортажи о бизнесе:
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Делаем такие видеоэкскурсии по предприятиям и компаниям:
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Записываем живые интервью с собственниками и руководителями компаний:
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Станьте ближе к вашей аудитории с помощью «Про бизнес»! Свяжитесь с нашим менеджером по номеру +375298663783 (Telegram, Viber) или напишите нам на почту ads@probusiness.io, и мы поможем решить задачи вашего бизнеса с помощью спецпроектов.