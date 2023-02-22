Спецпроекты «Про бизнес». Как рекламировать товары и услуги на бизнес-аудиторию?

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Опытные предприниматели знают: достучаться до аудитории можно, если говорить с ней на одном языке и делиться полезными знаниями. «Про бизнес» — как раз та площадка, на которой можно получить доступ к бизнес-сообществу и привлечь внимание целевых клиентов в сфере B2B.

Каждый месяц нас читают более 250 тыс. человек, а на YouTube-канал подписалось уже 54,5 тыс. пользователей, среди которых предприниматели и бизнесмены, топ-менеджеры и руководители компаний. И эта аудитория нам доверяет — мы отмечаем высокий уровень лояльности к контенту «Про бизнес» со стороны читателей.

Мы собрали качественную сфокусированную бизнес-аудиторию, поэтому наша площадка открывает рекламодателям доступ к одной из самых платежеспособных категорий клиентов.

Наша редакция найдет оптимальные форматы и темы, которые помогут решить задачи вашей компании. Мы создаем спецпроекты под ключ: от разработки идей и концепции до продвижения готового материала в социальных сетях.

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повысить узнаваемость. Вы расскажете бизнес-аудитории о своей компании и ее продуктах и услугах;

Вы расскажете бизнес-аудитории о своей компании и ее продуктах и услугах; подчеркнуть конкурентное преимущество. Вы сможете донести аудитории, в чем выгода использования вашего продукта для клиентов;

Вы сможете донести аудитории, в чем выгода использования вашего продукта для клиентов; формирование и поддержка репутации. Участие в спецпроектах «Про бизнес» покажет бизнес-аудитории, что ваша компания — надежный партнер, который ценит своих клиентов и ставит их интересы во главу угла;

Участие в спецпроектах «Про бизнес» покажет бизнес-аудитории, что ваша компания — надежный партнер, который ценит своих клиентов и ставит их интересы во главу угла; продвижение экспертизы. Представитель вашей компании выступит в спецпроекте в качестве эксперта, мнению которого можно доверять. Это повысит доверие к вашей компании в целом и поможет выстроить более тесную коммуникацию с аудиторией;

Представитель вашей компании выступит в спецпроекте в качестве эксперта, мнению которого можно доверять. Это повысит доверие к вашей компании в целом и поможет выстроить более тесную коммуникацию с аудиторией; сбор обратной связи. Вы сможете отработать возражения, ответить на распространенные вопросы от потенциальных клиентов в прямом эфире, а также получить обратную связь от аудитории;

Вы сможете отработать возражения, ответить на распространенные вопросы от потенциальных клиентов в прямом эфире, а также получить обратную связь от аудитории; «вечнозеленый» контент. Вы сможете делиться контентом в своих ресурсах, соцсетях, других медиа, а также использовать для рекламы и в процессе презентаций и переговоров.

Примеры наших спецпроектов





Результаты:

более 10 тыс. прочтений материала;

охват более 25 тыс. пользователей;

более 100 сохранений поста в Instagram.

Доступные форматы материалов: интервью, репортаж, обзор, история успеха, кейс клиента, экспертная колонка.





Результаты:

более 10 тыс. прочтений материала;

более 5 тыс. прохождений теста;

охват более 20 тыс. пользователей.

Партнерский проект «Рабочая группа» совместно с Альфа Банком





Результаты:

каждый кейс на YouTube-канале «Про бизнес» набирает от 5 до 15 тыс. просмотров;

в совокупности выпуски проекта в 2021 году посмотрели более 75 тыс. пользователей.

Партнерский вебинар с компанией «ПриорЛайф»

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вебинар посмотрели 4,8 тыс. человек на YouTube;

на вебинар было собрано более 250 регистраций от представителей бизнеса;

материал по итогам вебинара на сайте просмотрело более 5 тыс. человек.

Также «Про бизнес» может адаптировать редакционные форматы и материалы по запросу клиентов.

Интервью, репортажи, обзоры, истории успеха, кейсы клиентов, экспертные колонки, вебинары для бизнеса — все это мы можем предложить бизнесу для решения своих ключевых задач.

Например, мы можем снимать такие репортажи о бизнесе:

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Делаем такие видеоэкскурсии по предприятиям и компаниям:

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Записываем живые интервью с собственниками и руководителями компаний:

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