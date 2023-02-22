Мошенники стали звонить белорусам в два раза чаще

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Случаев телефонного мошенничества в Беларуси стало больше в два раза. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает «МИР 24».

Основные жертвы обманщиков – пенсионеры. Им звонят и рассказывают легенды о пострадавших в ДТП детях или внуках. Суммы за спасение родственников требуют разные. Обычно просят все, что есть. Вымогателями и курьерами чаще всего становятся молодые люди. Попадают в преступные группы и несовершеннолетние.



«Эта тема на слуху, и о ней нужно говорить, рассказывать, что в нашей стране происходит. Кроме того, видите, какого уровня достигла киберпреступность, и сегодня уже, наверное, много граждан нашей страны, к большому сожалению, столкнулись с телефонными мошенниками», – рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Марина Линчевская.

В прошлом году была раскрыта крупнейшая кибербанда в истории Беларуси. Следователям удалось найти и задержать целую группировку онлайн-мошенников. Они похищала деньги с банковских карт. В сутки совершали до 30 краж.