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Мошенники стали звонить белорусам в два раза чаще
22.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Случаев телефонного мошенничества в Беларуси стало больше в два раза. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает «МИР 24».
Основные жертвы обманщиков – пенсионеры. Им звонят и рассказывают легенды о пострадавших в ДТП детях или внуках. Суммы за спасение родственников требуют разные. Обычно просят все, что есть. Вымогателями и курьерами чаще всего становятся молодые люди. Попадают в преступные группы и несовершеннолетние.
В прошлом году была раскрыта крупнейшая кибербанда в истории Беларуси. Следователям удалось найти и задержать целую группировку онлайн-мошенников. Они похищала деньги с банковских карт. В сутки совершали до 30 краж.
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Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.
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