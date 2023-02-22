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Хрустальная ваза и джентльменский набор: хит-парад неудачных подарков для мужчин
22.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пена для бритья, гель для душа, дезодорант и носки. Накануне 23 февраля – это самые востребованные товары в магазинах. Отношение к таким подаркам разное. Одни считают их банальными, другие – пусть и простыми, но весьма полезными. Мнения жителей стран Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
На открытки табу. Такой подарок станет радостью только от детей. Букеты и мягкие игрушки неуместными покажутся в любом случае. Даже если букет сделан из разных видов колбас, а игрушка – сувенир для авто. У белорусских мужчин такие знаки внимания ассоциируются с женственностью. Лучшим подарком, по мнению сильного пола, – любовь и забота в праздничный день.
Владикавказ
Помимо нужных наборов для бритья, носовых платков и прочего, бывает, что мужчин одаривают довольно бесполезными вещами. Например, вручают алкотестер мужчине, который вообще не употребляет алкоголь, или лосьон после бритья – человеку, который носит бороду. Еще реальный случай – мужчине подарили хрустальную вазу. Видимо, с намеком – чтобы затем передарить обратно
Казахстан
В Казахстане 23 февраля официально не празднуют. Но некоторые женщины, особенно старшего поколения, по традиции преподносят подарки мужчинам. Статистики о том, какие из них сами мужчины считают ненужными и бесполезными, нет.
«Я не хочу в подарок, наверное, ручку. Она мне не нужна. Я работаю барбером», – говорит молодой человек.
«Цветы, наверное», – смеется мужчина.
«Не могу сказать. Если человек ко мне обращается с душой, добротой – для меня это уже подарок», – говорит мужчина.
Кыргызстан
В Кыргызстане в магазинах электроники, сувениров и в точках продажи бытовой химии в эти дни особенно многолюдно. Мужчинам на 23 февраля традиционно дарят кружки, держатели для мобильных телефонов, носки и гели для душа. Сотрудникам филиала МТРК «Мир» близкие дарят и презенты, связанные с профессией: наушники, банки кофе, термос для дальних поездок. Важно, чтобы вещь была практичная. Игрушечный микрофон рискует оказаться невостребованным.
Таджикистан
Никаких сувениров, бокалов и одежды. Такие подарки на 23 февраля большинство таджикистанских мужчин не хотят получать. Более лояльно сильная половина относится к парфюму, часам, книгам и гаджетам. По поводу носков все неоднозначно: кто-то считает это самым неудачным вариантом, а для кого-то носки не просто подарок, а праздничная традиция.
«Мужчины часто жалуются, что женщины на праздники дарят им носки. Они говорят, что носки – это не подарок. Я же думаю, что это хороший подарок, потому что они всегда нужны», – говорит житель Душанбе.
«Самый бесполезный подарок на 23 февраля – это пена для бритья и носки, потому что эти подарки мужчина сам может приобрести и для него это не будет сюрпризом», – поясняет житель Таджикистана.
Армения
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Корреспонденты «МИР 24» узнали у жителей стран Содружества, что они не хотели бы получить в подарок.
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