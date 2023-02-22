Хрустальная ваза и джентльменский набор: хит-парад неудачных подарков для мужчин

Владикавказ

Помимо нужных наборов для бритья, носовых платков и прочего, бывает, что мужчин одаривают довольно бесполезными вещами. Например, вручают алкотестер мужчине, который вообще не употребляет алкоголь, или лосьон после бритья – человеку, который носит бороду. Еще реальный случай – мужчине подарили хрустальную вазу. Видимо, с намеком – чтобы затем передарить обратно на 8 марта . Или обрадовали комплектом автохимии к несуществующему пока автомобилю. Возможно, это такая своеобразная система программирования на успех. Куда мужчины без женской заботы?!

Казахстан

В Казахстане 23 февраля официально не празднуют. Но некоторые женщины, особенно старшего поколения, по традиции преподносят подарки мужчинам. Статистики о том, какие из них сами мужчины считают ненужными и бесполезными, нет.

«Я не хочу в подарок, наверное, ручку. Она мне не нужна. Я работаю барбером», – говорит молодой человек.

«Цветы, наверное», – смеется мужчина.

«Наверное, носки, потому что они и так есть. Это банальный подарок», – считает житель Астаны.

«Не могу сказать. Если человек ко мне обращается с душой, добротой – для меня это уже подарок», – говорит мужчина.

Кыргызстан

В Кыргызстане в магазинах электроники, сувениров и в точках продажи бытовой химии в эти дни особенно многолюдно. Мужчинам на 23 февраля традиционно дарят кружки, держатели для мобильных телефонов, носки и гели для душа. Сотрудникам филиала МТРК «Мир» близкие дарят и презенты, связанные с профессией: наушники, банки кофе, термос для дальних поездок. Важно, чтобы вещь была практичная. Игрушечный микрофон рискует оказаться невостребованным.

Таджикистан

Никаких сувениров, бокалов и одежды. Такие подарки на 23 февраля большинство таджикистанских мужчин не хотят получать. Более лояльно сильная половина относится к парфюму, часам, книгам и гаджетам. По поводу носков все неоднозначно: кто-то считает это самым неудачным вариантом, а для кого-то носки не просто подарок, а праздничная традиция.



«Уважаемые девушки! Не дарите носки и сладости на 23 февраля», – призывает мужчина.

«Мужчины часто жалуются, что женщины на праздники дарят им носки. Они говорят, что носки – это не подарок. Я же думаю, что это хороший подарок, потому что они всегда нужны», – говорит житель Душанбе.

«Дареному коню в зубы не заглядывают, поэтому все, что дарят, – это прекрасно. Поэтому самый бесполезный подарок – это невнимание», – отмечает мужчина.

«Самый бесполезный подарок на 23 февраля – это пена для бритья и носки, потому что эти подарки мужчина сам может приобрести и для него это не будет сюрпризом», – поясняет житель Таджикистана.

Армения