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Хрустальная ваза и джентльменский набор: хит-парад неудачных подарков для мужчин

22.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пена для бритья, гель для душа, дезодорант и носки. Накануне 23 февраля – это самые востребованные товары в магазинах. Отношение к таким подаркам разное. Одни считают их банальными, другие – пусть и простыми, но весьма полезными. Мнения жителей стран Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

Традиционный джентльменский набор – в праздничном стоп-листе для белорусских мужчин. Гель для душа, дезодорант, пена для бритья не приветствуются. Носки же мужчины считают подарком нужным. Так как этот предмет гардероба быстро изнашивается. Для этого презента лучше подготовить несколько одинаковых пар и оригинально их упаковать.

На открытки табу. Такой подарок станет радостью только от детей. Букеты и мягкие игрушки неуместными покажутся в любом случае. Даже если букет сделан из разных видов колбас, а игрушка – сувенир для авто. У белорусских мужчин такие знаки внимания ассоциируются с женственностью. Лучшим подарком, по мнению сильного пола, – любовь и забота в праздничный день.

Владикавказ

Помимо нужных наборов для бритья, носовых платков и прочего, бывает, что мужчин одаривают довольно бесполезными вещами. Например, вручают алкотестер мужчине, который вообще не употребляет алкоголь, или лосьон после бритья – человеку, который носит бороду. Еще реальный случай – мужчине подарили хрустальную вазу. Видимо, с намеком – чтобы затем передарить обратно на 8 марта. Или обрадовали комплектом автохимии к несуществующему пока автомобилю. Возможно, это такая своеобразная система программирования на успех. Куда мужчины без женской заботы?!

Казахстан

В Казахстане 23 февраля официально не празднуют. Но некоторые женщины, особенно старшего поколения, по традиции преподносят подарки мужчинам. Статистики о том, какие из них сами мужчины считают ненужными и бесполезными, нет.

«Я не хочу в подарок, наверное, ручку. Она мне не нужна. Я работаю барбером», – говорит молодой человек.

«Цветы, наверное», – смеется мужчина.

«Наверное, носки, потому что они и так есть. Это банальный подарок», – считает житель Астаны.

«Не могу сказать. Если человек ко мне обращается с душой, добротой – для меня это уже подарок», – говорит мужчина.

Кыргызстан

В Кыргызстане в магазинах электроники, сувениров и в точках продажи бытовой химии в эти дни особенно многолюдно. Мужчинам на 23 февраля традиционно дарят кружки, держатели для мобильных телефонов, носки и гели для душа. Сотрудникам филиала МТРК «Мир» близкие дарят и презенты, связанные с профессией: наушники, банки кофе, термос для дальних поездок. Важно, чтобы вещь была практичная. Игрушечный микрофон рискует оказаться невостребованным.

Таджикистан

Никаких сувениров, бокалов и одежды. Такие подарки на 23 февраля большинство таджикистанских мужчин не хотят получать. Более лояльно сильная половина относится к парфюму, часам, книгам и гаджетам. По поводу носков все неоднозначно: кто-то считает это самым неудачным вариантом, а для кого-то носки не просто подарок, а праздничная традиция.

«Уважаемые девушки! Не дарите носки и сладости на 23 февраля», – призывает мужчина.

«Мужчины часто жалуются, что женщины на праздники дарят им носки. Они говорят, что носки – это не подарок. Я же думаю, что это хороший подарок, потому что они всегда нужны», – говорит житель Душанбе.

«Дареному коню в зубы не заглядывают, поэтому все, что дарят, – это прекрасно. Поэтому самый бесполезный подарок – это невнимание», – отмечает мужчина.

«Самый бесполезный подарок на 23 февраля – это пена для бритья и носки, потому что эти подарки мужчина сам может приобрести и для него это не будет сюрпризом», – поясняет житель Таджикистана.

Армения

Ненужный подарок – плохой подарок. На первом месте в топе в Армении оказались галстуки. Даже если мужчина часто их носит, угадать с цветом и узором практически невозможно, если, конечно, женщина не стилист. На втором месте – парфюмерия. С ней тоже очень сложно угодить, ведь вкусы у всех разные, а кто-то вообще не пользуется туалетной водой. На третьем месте – классика, бритвенные наборы. Они чаще всего отправляются на полку с ненужными вещами. Инструменты заинтересуют далеко не каждого современного мужчину, лучше заранее узнать, нужны ли они ему. Замыкают пятерку ненужных подарков тапочки. Они не придадут адресату ощущения того, что он сильный и надежный.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали у жителей стран Содружества, что они не хотели бы получить в подарок.
 
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