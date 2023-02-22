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Глава МИД Беларуси Алейник назвал партнерство с Китаем всепогодным

22.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва продвинулись в развитии стратегических союзнических отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на заседании коллегии ведомства, передает телеканал «МИР 24».

За прошлый год в Союзном государстве удалось выйти на рекордный товарооборот в 50 миллиардов долларов. Есть успехи и по сотрудничеству с третьими странами. Благодаря этому ущерб от ограничений Запада стал ниже ожидаемого.

«В рамках ЕАЭС и СНГ приоритетное внимание уделялось консолидации позиций государств-членов по противодействию санкционному давлению, созданию условий для активизации торгово-экономического сотрудничества. Не прекращалась активная работа с государствами «дальней дуги». И это принесло ожидаемый результат. Мы особенно прочувствовали это на направлении Китая, отношения с которым выведены на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», – сказал Сергей Алейник.

Одна из главных задач МИД на этот год – вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Прорабатывается и вопрос подключения к формату БРИКС.



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Теги: Минск
 
 
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Одна из главных задач внешнеполитического ведомства на этот год – вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества.
 
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