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По делу о ДТП с маршруткой под Минском задержан водитель грузовика
23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Личности всех погибших в ДТП в Смолевичском районе Беларуси установлены. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Расследование продолжается, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Следственный комитет
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Авария случилась днем в понедельник, 20 февраля, на трассе Смолевичи – Шацк, недалеко от Минска. В результате ДТП на месте погибли 11 человек. Среди них два подростка. Расследование продолжается.
«Будет проводиться очень большое количество экспертиз, которые ответят на все поставленные вопросы. Вопросов действительно очень много. Предварительно, по тем документам, которые были изъяты на месте происшествия, я могу сказать, что технический осмотр именно маршрутного такси был пройден своевременно», – отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Также, по предварительным данным, водители не превышали допустимую скорость. Следователи ищут очевидцев происшествия.
Пока правоохранители разбираются в деталях аварии, транспортная инспекция анонсировала масштабные проверки маршруток. Будут выявлять нарушения мер безопасности: отсутствие техосмотра, аптечки, лишние пассажирские места.
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В результате аварии погибли 11 человек. Девять пострадавших находятся в больнице. Водители грузовика и маршрутки выжили.
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