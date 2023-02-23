По делу о ДТП с маршруткой под Минском задержан водитель грузовика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Личности всех погибших в ДТП в Смолевичском районе Беларуси установлены. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Расследование продолжается, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть более двух человек. Водитель грузовика задержан как подозреваемый в совершении преступления. В день лобового столкновения его МАЗа с маршруткой мужчина получил телесные повреждения.

Жив и водитель маршрутки. Первоначальная информация о его гибели не подтвердилась. В больнице находятся еще девять человек. Они получили травмы различной степени тяжести.

«Если брать только переломы конечностей, то необходимо минимум два-три месяца, а то и полгода, чтобы наступило сращение. Здесь еще и черепно-мозговая, и травма органов брюшной полости. Результаты лобового столкновения можно приравнивать к взрывной травме, когда в организме разрушается очень многое. Поэтому столько человек погибло на месте от резкого удара», – говорит зам. главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медпомощи Минска Игорь Шиманский.

Ежедневно врачи проводят консилиумы по тактике лечения пострадавших. Сегодня обсуждение прошло под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

Авария случилась днем в понедельник, 20 февраля, на трассе Смолевичи – Шацк, недалеко от Минска. В результате ДТП на месте погибли 11 человек. Среди них два подростка. Расследование продолжается.

«Будет проводиться очень большое количество экспертиз, которые ответят на все поставленные вопросы. Вопросов действительно очень много. Предварительно, по тем документам, которые были изъяты на месте происшествия, я могу сказать, что технический осмотр именно маршрутного такси был пройден своевременно», – отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Также, по предварительным данным, водители не превышали допустимую скорость. Следователи ищут очевидцев происшествия.

Пока правоохранители разбираются в деталях аварии, транспортная инспекция анонсировала масштабные проверки маршруток. Будут выявлять нарушения мер безопасности: отсутствие техосмотра, аптечки, лишние пассажирские места.