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Военные посетили с экскурсией Дворец Независимости в Минске
23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экскурсия в масштабе страны. В Беларуси защитников Отечества пригласили во Дворец Независимости. Увлекательную прогулку по залам главной церемониальной площадки организовали в преддверии праздника, сообщает «МИР 24».
В списке гостей – преподаватели и слушатели факультета Генштаба Вооруженных сил. Гостям показали зал торжественных церемоний, кабинеты переговоров и совещаний. Провели туда, где торжественно вручают госнаграды и встречаются с журналистами.
«Мы, люди военные, мы защищаем нашу страну. Именно в Год мира и созидания, именно в 105-ю годовщину Вооруженных сил Республики Беларусь мы присутствуем в этом уникальном здании. Чувствуешь и проникаешься торжественностью», – отметил слушатель факультета Генерального штаба Михаил Садыков.
Возможность познакомиться с интерьерами дворца представилась и студентам из Казахстана. Они также проходят обучение на военном факультете.
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Среди гостей были преподаватели и слушатели факультета Генштаба Вооруженных сил Беларуси и студенты из Казахстана.
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