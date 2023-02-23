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Военные посетили с экскурсией Дворец Независимости в Минске

23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экскурсия в масштабе страны. В Беларуси защитников Отечества пригласили во Дворец Независимости. Увлекательную прогулку по залам главной церемониальной площадки организовали в преддверии праздника, сообщает «МИР 24».

В списке гостей – преподаватели и слушатели факультета Генштаба Вооруженных сил. Гостям показали зал торжественных церемоний, кабинеты переговоров и совещаний. Провели туда, где торжественно вручают госнаграды и встречаются с журналистами.

«Мы, люди военные, мы защищаем нашу страну. Именно в Год мира и созидания, именно в 105-ю годовщину Вооруженных сил Республики Беларусь мы присутствуем в этом уникальном здании. Чувствуешь и проникаешься торжественностью», – отметил слушатель факультета Генерального штаба Михаил Садыков.

Возможность познакомиться с интерьерами дворца представилась и студентам из Казахстана. Они также проходят обучение на военном факультете.



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Теги: знакомства
 
 
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Среди гостей были преподаватели и слушатели факультета Генштаба Вооруженных сил Беларуси и студенты из Казахстана.
 
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