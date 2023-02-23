Объявлен рейтинг креативности агентств 2022

Источник материала: ProBusiness





Показателем креативности, как сильной творческой составляющей команды агентства, в профессиональном сообществе служат победы на международных фестивалях и конкурсах. Награды стремятся получить агентства по всему миру, а итоги года формируют рейтинг креативности агентств, признанный профессиональным сообществом в той или иной стране. В Беларуси рейтинги креативности агентств формирует Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств ( АКМА ).

Рейтинг креативности агентств призван повышать творческий уровень агентств и служить индустриальным ориентиром при выборе креативного партнёра на рынке, служить развитию внутренней индустриальной инфраструктуры, созданию атмосферы творческого соревнования в отрасли, мотивации, направленной на создание современных, ярких, неординарных, инновационных коммуникационных продуктов.

Рейтинг креативности агентств 2022 сформирован согласно Положению , набравших баллы за призовые места и шорт-листы во всех конкурсах/номинациях фестивалей в 2022 году.

РЕЙТИНГ КРЕАТИВНОСТИ АГЕНТСТВ 2022

Место Агентство Баллы 1 TDI GROUP 500 2 AIDA Pioneer 260 3 LOGA BIGA 220 4 Salmon Graphics 180 5 getbob agency 118 6 AVC 44 7 FORTE 40 8 Fabula Branding 33 9 Молоко Криэйтив 21 10 MEDIACREW PRODUCTION 20 11 Vondel 12 12 Ginger Vision Agency 6

Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств поздравляет победителей Рейтинга креативности агентств 2022.