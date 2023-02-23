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Объявлен рейтинг креативности агентств 2022
23.02.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Показателем креативности, как сильной творческой составляющей команды агентства, в профессиональном сообществе служат победы на международных фестивалях и конкурсах. Награды стремятся получить агентства по всему миру, а итоги года формируют рейтинг креативности агентств, признанный профессиональным сообществом в той или иной стране. В Беларуси рейтинги креативности агентств формирует Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (
Рейтинг креативности агентств призван повышать творческий уровень агентств и служить индустриальным ориентиром при выборе креативного партнёра на рынке, служить развитию внутренней индустриальной инфраструктуры, созданию атмосферы творческого соревнования в отрасли, мотивации, направленной на создание современных, ярких, неординарных, инновационных коммуникационных продуктов.
Рейтинг креативности агентств 2022 сформирован согласно
РЕЙТИНГ КРЕАТИВНОСТИ АГЕНТСТВ 2022
Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств поздравляет победителей Рейтинга креативности агентств 2022.
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