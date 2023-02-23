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Объявлен рейтинг креативности агентств 2022

23.02.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Объявлен рейтинг креативности агентств 2022

Показателем креативности, как сильной творческой составляющей команды агентства, в профессиональном сообществе служат победы на международных фестивалях и конкурсах. Награды стремятся получить агентства по всему миру, а итоги года формируют рейтинг креативности агентств, признанный профессиональным сообществом в той или иной стране. В Беларуси рейтинги креативности агентств формирует Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (АКМА).

Рейтинг креативности агентств призван повышать творческий уровень агентств и служить индустриальным ориентиром при выборе креативного партнёра на рынке, служить развитию внутренней индустриальной инфраструктуры, созданию атмосферы творческого соревнования в отрасли, мотивации, направленной на создание современных, ярких, неординарных, инновационных коммуникационных продуктов.

Рейтинг креативности агентств 2022 сформирован согласно Положению, набравших баллы за призовые места и шорт-листы во всех конкурсах/номинациях фестивалей в 2022 году.

РЕЙТИНГ КРЕАТИВНОСТИ АГЕНТСТВ 2022

Место

Агентство

Баллы

1

TDI GROUP

500

2

AIDA Pioneer

260

3

LOGA BIGA

220

4

Salmon Graphics

180

5

getbob agency

118

6

AVC

44

7

FORTE

40

8

Fabula Branding

33

9

Молоко Криэйтив

21

10

MEDIACREW PRODUCTION

20

11

Vondel

12

12

Ginger Vision Agency

6

 

Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств поздравляет победителей Рейтинга креативности агентств 2022.

 
 
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