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Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 11% годовых
23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный банк Беларуси
Данное решение объясняется замедлением инфляционных процессов в Беларуси. По итогам января годовая инфляция снизилась с 12,8% в прошлом году до 12%. Отмечается также сохранение притока рублевых средств населения в банки.
10 февраля Банк России принял решение
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Решение регулятора объясняется замедлением инфляционных процессов в республике.
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