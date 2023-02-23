Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 11% годовых

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования до 11% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«С 1 марта 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11,5 до 11 процентов годовых», – говорится в сообщении.

Данное решение объясняется замедлением инфляционных процессов в Беларуси. По итогам января годовая инфляция снизилась с 12,8% в прошлом году до 12%. Отмечается также сохранение притока рублевых средств населения в банки.