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«Сами себе выстрелили в ногу»: Лукашенко оценил закрытие границ со стороны ЕС
24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ни один вопрос в мире сегодня
В ходе беседы обсудили политический аспект, международную повестку. Поговорили о предстоящем заявлении Си Цзиньпина. Ожидается, что китайский лидер выскажется о ситуации в мире в ближайшие дни. В центре внимания интервью, конечно, взаимодействие Беларуси и Китая. Лукашенко и Си Цзиньпин встречались в Самарканде на саммите ШОС в сентябре прошлого года и говорили о перезагрузке отношений. Не обошли стороной и тему с закрытием границ со стороны Евросоюза.
Информагентство Синьхуа основано в 1931 году. У него 35 отделений в Китае и более 180 корпунктов за рубежом, включая Минск.
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Президент Беларуси дал интервью информагентству Синьхуа и Медиакорпорации Китая.
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