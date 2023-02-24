«Сами себе выстрелили в ногу»: Лукашенко оценил закрытие границ со стороны ЕС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая . Об этом Александр Лукашенко заявил во время интервью журналистам информагентства Синьхуа и Медиакорпорации КНР, передает телеканал «МИР 24».

В ходе беседы обсудили политический аспект, международную повестку. Поговорили о предстоящем заявлении Си Цзиньпина. Ожидается, что китайский лидер выскажется о ситуации в мире в ближайшие дни. В центре внимания интервью, конечно, взаимодействие Беларуси и Китая. Лукашенко и Си Цзиньпин встречались в Самарканде на саммите ШОС в сентябре прошлого года и говорили о перезагрузке отношений. Не обошли стороной и тему с закрытием границ со стороны Евросоюза.

«Сами себе выстрелили в ногу. Мы и так в Западную Европу не очень-то перемещаемся. А вот с территории Евросоюза через Польшу в Китай, Казахстан, другие направления – там много перемещалось транспорта, железнодорожного транспорта. Это выгодно им было. Они ездили и возили грузы. Если мы закроем со своей стороны границу, то тысячи людей лишатся работы», – сказал Лукашенко.

Информагентство Синьхуа основано в 1931 году. У него 35 отделений в Китае и более 180 корпунктов за рубежом, включая Минск.