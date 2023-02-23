Лукашенко: Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая. Об этом сказал Александр Лукашенко во время интервью информагентству Синьхуа и Медиа-корпорации КНР. Белорусский лидер прокомментировал инцидент со сбитыми китайскими аэростатами в небе над США, передает «МИР 24».



«Что печально, они снизошли до мелочи. Возьмите аэростат, шар, который был направлен на изучение погодных явлений, в общем гражданский. Они его видели. Но по-американски устроили шоу. Они напрягали свое общество, напрягали, чтобы они видели, какая опасность от этого китайского объекта. Когда 300 миллионов американцев были сосредоточены на этом объекте, они его сбили. Для чего? Выборы, надо было показать свой героизм. Правда, все потом разобрались, что это был недружественный шаг в отношении Китайской Народной Республики», – отметил Лукашенко.



Говорили и о предстоящем заявлении Си Цзиньпина. Александр Лукашенко подчеркнул значимость мнения китайского лидера по актуальной международной повестке.



Информагентство Синьхуа основано в 1931 году. У него 35 отделений в Китае и более 180 корпунктов за рубежом, в том числе и в Минске.