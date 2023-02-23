|
Лукашенко: Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая
23.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ни один вопрос в мире сегодня не может решаться без Китая. Об этом сказал Александр Лукашенко во время интервью информагентству Синьхуа и Медиа-корпорации КНР. Белорусский лидер прокомментировал инцидент со сбитыми
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер дал интервью китайскому информагентству Синьхуа и Медиа-корпорации КНР.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)