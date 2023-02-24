Популяцию зубров создадут в Башкортостане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В мае в Башкортостан приедут 18 белорусских зубров, для них готовят вольеры в Кугарчинском районе, рассказал глава республики Радий Хабиров.

Ранее в Минске была достигнута договоренность о создании популяции зубров в Башкортостане.

«Идею создать популяцию зубров в Башкортостане поддержали ученые – климат республики, особенности нашей природы подходят для этих редких животных», – отметил Хабиров в своем телеграм-канале.

По словам главы республики, проект получил одобрение в Минприроды России, где создана рабочая группа, которая будет заниматься интродукцией зубров в Башкирии.

«Ждем, что первая партия, 18 особей, прибудет к нам в мае. Разместим их в вольере, который специально построим на территории Кугарчинского района. В перспективе рассчитываем уже на вольное расселение этих животных в районах Зауралья», – рассказал Хабиров.