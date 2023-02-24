|
Популяцию зубров создадут в Башкортостане
24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В мае в Башкортостан приедут 18 белорусских зубров, для них готовят вольеры в Кугарчинском районе, рассказал глава республики Радий Хабиров.
Ранее в Минске была достигнута договоренность о создании популяции зубров в Башкортостане.
По словам главы республики, проект получил одобрение в Минприроды России, где создана рабочая группа, которая будет заниматься интродукцией зубров в Башкирии.
Ранее диких зубров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае в республику доставят 18 животных из Беларуси для разведения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)