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Популяцию зубров создадут в Башкортостане

24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В мае в Башкортостан приедут 18 белорусских зубров, для них готовят вольеры в Кугарчинском районе, рассказал глава республики Радий Хабиров.

Ранее в Минске была достигнута договоренность о создании популяции зубров в Башкортостане.

«Идею создать популяцию зубров в Башкортостане поддержали ученые – климат республики, особенности нашей природы подходят для этих редких животных», – отметил Хабиров в своем телеграм-канале.

По словам главы республики, проект получил одобрение в Минприроды России, где создана рабочая группа, которая будет заниматься интродукцией зубров в Башкирии.

«Ждем, что первая партия, 18 особей, прибудет к нам в мае. Разместим их в вольере, который специально построим на территории Кугарчинского района. В перспективе рассчитываем уже на вольное расселение этих животных в районах Зауралья», – рассказал Хабиров.

Ранее диких зубров начали расселять в районах Северного Кавказа. Шесть животных переселили из Карачаево-Черкесии в один из заказников Северной Осетии.



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Теги: Минск
 
 
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В мае в республику доставят 18 животных из Беларуси для разведения.
 
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