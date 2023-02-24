Какие налоги должны платить ИП

Источник материала: ProBusiness

В 2023 году для бизнеса многое изменилось в начислении и уплате налогов. Одно из новшеств сильно повлияло на индивидуальных предпринимателей: с 1 января они не могут пользоваться упрощенной системой налогообложения. Поэтому, если вы хотите открыть ИП или уже работаете в статусе ипэшника, «Про бизнес» напоминает, какие налоги придется платить. В нюансах редакции помогла разобраться юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнеры» Ольга Ленкевич.



Ольга Ленкевич

Юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнёры»

— Индивидуальным предпринимателям сейчас доступны два режима налогообложения: общий и уплата единого налога. Рассмотрим их подробнее.

Общий порядок налогообложения

Первый вариант — это общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога с физических лиц. Ставка подоходного налога для ИП с 1 января 2023 года увеличена с 16% до 20%.

Применение общего порядка налогообложения предполагает, что:

Отсутствуют лимиты по выручке.

Налоговой базой является разница между доходами (выручкой) и документально подтвержденными расходами либо разница между выручкой и примененным вычетом в размере 20% от суммы выручки.

Существует возможность вычета либо документально подтвержденных расходов, либо применения вычета по нормативу в размере 20% от доходов. Порядок применения учета расходов или вычета в размере 20% определяется ИП самостоятельно с учетом осуществляемого вида деятельности.

Если выручка ИП превысит 500 тысяч BYN, возникает обязанность по уплате НДС за соответствующий период календарного года.

Уплата единого налога

Второй возможный вариант для индивидуального предпринимателя в Беларуси — уплата единого налога. С 1 января 2023 года ставки единого налога увеличились в 1,5−3 раза по разным видам деятельности, также ставки разнятся в зависимости от региона.

Кроме того, существенно сокращены виды деятельности, по которым ИП смогут применять единый налог. Так, из объектов обложения единым налогом исключены следующие виды деятельности:

техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, услуги по восстановлению резиновых шин и покрышек, услуги по диагностированию транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути;

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуги по нанесению татуировки, нательной живописи, перманентного макияжа, услуги по пирсингу;

деятельность грузового речного транспорта и грузового автомобильного транспорта, деятельность по перегону, перевозке, доставке из-за границы (за границу) автомототранспортных средств;

строительство зданий, специальные строительные работы, бурение водяных скважин, пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж и установку изделий собственного производства, производство из пластмассы и поливинилхлорида дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства;

медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья;

деятельность по чистке и уборке;

деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных;

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

репетиторство;

стирка и глаженье постельного белья и другие вещи в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора;

предоставление индивидуальных услуг с помощью автоматов для измерения роста, веса;

предоставление услуг по содержанию домашних животных, дрессировке и уходу за ними;

сдача в аренду (субаренду), наем жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания)

виды деятельности, поименованные в подп. 3.1 ст. 337 НК-2023.