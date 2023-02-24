Какие налоги должны платить ИП

В 2023 году для бизнеса многое изменилось в начислении и уплате налогов. Одно из новшеств сильно повлияло на индивидуальных предпринимателей: с 1 января они не могут пользоваться упрощенной системой налогообложения. Поэтому, если вы хотите открыть ИП или уже работаете в статусе ипэшника, «Про бизнес» напоминает, какие налоги придется платить. В нюансах редакции помогла разобраться юрист ООО «Степановский, Папакуль и партнеры» Ольга Ленкевич.
— Индивидуальным предпринимателям сейчас доступны два режима налогообложения: общий и уплата единого налога. Рассмотрим их подробнее.
Общий порядок налогообложения
Первый вариант — это общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога с физических лиц. Ставка подоходного налога для ИП с 1 января 2023 года увеличена с 16% до 20%.
Применение общего порядка налогообложения предполагает, что:
Отсутствуют лимиты по выручке.
Налоговой базой является разница между доходами (выручкой) и документально подтвержденными расходами либо разница между выручкой и примененным вычетом в размере 20% от суммы выручки.
Существует возможность вычета либо документально подтвержденных расходов, либо применения вычета по нормативу в размере 20% от доходов. Порядок применения учета расходов или вычета в размере 20% определяется ИП самостоятельно с учетом осуществляемого вида деятельности.
Если выручка ИП превысит 500 тысяч BYN, возникает обязанность по уплате НДС за соответствующий период календарного года.
Уплата единого налога
Второй возможный вариант для индивидуального предпринимателя в Беларуси — уплата единого налога. С 1 января 2023 года ставки единого налога увеличились в 1,5−3 раза по разным видам деятельности, также ставки разнятся в зависимости от региона.
Кроме того, существенно сокращены виды деятельности, по которым ИП смогут применять единый налог. Так, из объектов обложения единым налогом исключены следующие виды деятельности:
техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, услуги по восстановлению резиновых шин и покрышек, услуги по диагностированию транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути;
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, услуги по нанесению татуировки, нательной живописи, перманентного макияжа, услуги по пирсингу;
деятельность грузового речного транспорта и грузового автомобильного транспорта, деятельность по перегону, перевозке, доставке из-за границы (за границу) автомототранспортных средств;
строительство зданий, специальные строительные работы, бурение водяных скважин, пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, включая монтаж и установку изделий собственного производства, производство из пластмассы и поливинилхлорида дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи, включая монтаж и установку изделий собственного производства;
медицинская, в том числе стоматологическая, практика, прочая деятельность по охране здоровья;
деятельность по чистке и уборке;
деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных;
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
репетиторство;
стирка и глаженье постельного белья и другие вещи в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора;
предоставление индивидуальных услуг с помощью автоматов для измерения роста, веса;
предоставление услуг по содержанию домашних животных, дрессировке и уходу за ними;
сдача в аренду (субаренду), наем жилых помещений, садовых домиков, дач, машино-мест (кроме предоставления мест для краткосрочного проживания)
виды деятельности, поименованные в подп. 3.1 ст. 337 НК-2023.
Также изменен порядок налогообложения для ИП, предоставляющих места для краткосрочного проживания. Для этого вида деятельности с 1 января 2023 года предусмотрен только единый налог.