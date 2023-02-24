В Минске солдат угостили пирогами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У минских солдат на праздничном столе были мамины пироги. Такой подарок им сделал Белорусский союз женщин, передает «МИР 24».

К чаю привезли 40 кг пирогов по домашним рецептам – с вишней, сыром, мясом и другими начинками. Также мамы подготовили сюрприз – видеоролики с поздравлениями.