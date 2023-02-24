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В Минске солдат угостили пирогами

24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У минских солдат на праздничном столе были мамины пироги. Такой подарок им сделал Белорусский союз женщин, передает «МИР 24».

К чаю привезли 40 кг пирогов по домашним рецептам – с вишней, сыром, мясом и другими начинками. Также мамы подготовили сюрприз – видеоролики с поздравлениями.

«Мы хотим им напомнить о том, что их всегда дома ждут и любят. Мама – это тот человек, который молится за них всегда. Белорусский союз женщин от имени всех матерей сегодня вручает им пироги, наделенные маминой заботой и теплом сердца», – рассказала председатель первомайской районной организации города Минска Белорусского союза женщин Екатерина Петруцкая.



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Теги: Минск
 
 
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К чаю привезли 40 кг пирогов по домашним рецептам – с вишней, сыром, мясом и другими начинками.
 
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