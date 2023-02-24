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В Минске солдат угостили пирогами
24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У минских солдат на праздничном столе были мамины пироги. Такой подарок им сделал Белорусский союз женщин, передает «МИР 24».
К чаю привезли 40 кг пирогов по домашним рецептам – с вишней, сыром, мясом и другими начинками. Также мамы подготовили сюрприз – видеоролики с поздравлениями.
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К чаю привезли 40 кг пирогов по домашним рецептам – с вишней, сыром, мясом и другими начинками.
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