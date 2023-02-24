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Число фур на польско-белорусской границе выросло в 10 раз
24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
После закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники» скопление фур перед польским КПП «Кукурыки» увеличилось в 10 раз. Об этом заявила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси, передает
В настоящее время въезда в Польшу с территории Беларуси ожидают 500 грузовых автомобилей. Польская сторона за сутки оформила около 60% грузового транспорта от нормы, отметили в ведомстве.
Сообщается также, что в несколько раз увеличилось скопление грузовиков на литовском направлении. На трех пунктах пропуска здесь ожидают проезда более 300 большегрузов. При этом сопредельная сторона за сутки оформила 42% грузовиков от нормы.
Ранее польские власти сохранили движение через пункт пропуска «Козловичи – Кукурыки»
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В несколько раз увеличилось скопление грузовиков на белорусско-литовском направлении.
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