Число фур на польско-белорусской границе выросло в 10 раз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

После закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники» скопление фур перед польским КПП «Кукурыки» увеличилось в 10 раз. Об этом заявила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси, передает РИА «Новости» .

«После закрытия «Бобровников» (с белорусской стороны «Берестовица». – Ред.) скопление фур перед «Кукурыками» (с белорусской стороны «Козловичи». – Ред.) увеличилось в 10 раз», – заявили в погранкомитете.

В настоящее время въезда в Польшу с территории Беларуси ожидают 500 грузовых автомобилей. Польская сторона за сутки оформила около 60% грузового транспорта от нормы, отметили в ведомстве.

Сообщается также, что в несколько раз увеличилось скопление грузовиков на литовском направлении. На трех пунктах пропуска здесь ожидают проезда более 300 большегрузов. При этом сопредельная сторона за сутки оформила 42% грузовиков от нормы.