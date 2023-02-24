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Число фур на польско-белорусской границе выросло в 10 раз

24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

После закрытия Польшей пункта пропуска «Бобровники» скопление фур перед польским КПП «Кукурыки» увеличилось в 10 раз. Об этом заявила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси, передает РИА «Новости».

«После закрытия «Бобровников» (с белорусской стороны «Берестовица». – Ред.) скопление фур перед «Кукурыками» (с белорусской стороны «Козловичи». – Ред.) увеличилось в 10 раз», – заявили в погранкомитете.

В настоящее время въезда в Польшу с территории Беларуси ожидают 500 грузовых автомобилей. Польская сторона за сутки оформила около 60% грузового транспорта от нормы, отметили в ведомстве.

Сообщается также, что в несколько раз увеличилось скопление грузовиков на литовском направлении. На трех пунктах пропуска здесь ожидают проезда более 300 большегрузов. При этом сопредельная сторона за сутки оформила 42% грузовиков от нормы.

Ранее польские власти сохранили движение через пункт пропуска «Козловичи – Кукурыки» только для фур, зарегистрированных в ЕС.



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В несколько раз увеличилось скопление грузовиков на белорусско-литовском направлении.
 
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