У бизнеса появится еще один обязательный платеж? В Беларуси хотят ввести новый вид страхования

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22 февраля директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов принял участие в заседании Президиума Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП». Он заявил, что в Беларуси предлагается ввести обязательное страхование за невыплату зарплаты и взносов в ФСЗН при неплатежеспособности организации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Беларуси.

Наряду с текущими вопросами по условиям хозяйствования промышленных предприятий на мероприятии обсуждался вопрос о мерах по защите материальных прав работников в случае экономической несостоятельности (банкротства) организаций.

Как отметил в своем выступлении Юрий Тараканов, «своевременная и в полном объеме выплата зарплаты — это задача, поставленная Главой государства».

Руководитель Департамента рассказал о новеллах проекта Указа Президента Республики Беларусь «Об обеспечении прав работников при неплатежеспособности организации»: