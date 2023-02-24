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У бизнеса появится еще один обязательный платеж? В Беларуси хотят ввести новый вид страхования
24.02.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
22 февраля директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов принял участие в заседании Президиума Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП». Он заявил, что в Беларуси предлагается ввести обязательное страхование за невыплату зарплаты и взносов в ФСЗН при неплатежеспособности организации. Об этом
Наряду с текущими вопросами по условиям хозяйствования промышленных предприятий на мероприятии обсуждался вопрос о мерах по защите материальных прав работников в случае экономической несостоятельности (банкротства) организаций.
Как отметил в своем выступлении Юрий Тараканов, «своевременная и в полном объеме выплата зарплаты — это задача, поставленная Главой государства».
Руководитель Департамента рассказал о новеллах проекта Указа Президента Республики Беларусь «Об обеспечении прав работников при неплатежеспособности организации»:
— Предлагается с 1 января 2024 года ввести в Беларуси новый вид обязательного страхования ответственности — за невыплату зарплаты и неуплату обязательных страховых взносов при неплатежеспособности организации. Страховщиком будет являться РУСП «Белгосстрах», страхователями — коммерческие организации. При наступлении страхового случая гражданин получает возмещение задолженности по заработной плате (в пределах трехкратного размера средней зарплаты) и в бюджет ФСЗН — задолженности по обязательным страховым взносам (в полном объеме), — сказал Юрий Тараканов.
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22 февраля директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов принял участие в заседании Президиума Республиканской ассоциации предприятий...
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