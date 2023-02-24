Гомельские биотехнологи успешно клонировали растения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гомельские биотехнологи клонировали растения. Генетические копии деревьев содержат в стеклянных банках. В таких условиях некоторые виды хранятся уже более 20 лет, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Это клоны. В маленькой баночке около 20 побегов карликовой березы. Ими можно засадить целую плантацию. Взрослой лабораторной копии краснокнижной березы – 12 лет. Растет только на севере Беларуси. Исчезающий вид удалось спасти.

Все начинается с отбора. Для клонирования нужны перспективные растения. Найти их в природе – задача селекционеров. Подойдут листья, побеги и материал покрупнее. В этом случае подключаются промышленные альпинисты – срезают нужные ветки.

«Привозим изначально достаточно большую связку веток. А уже в лаборатории, конечно, все разделяется на небольшие фрагменты», – рассказал научный сотрудник лаборатории геномных исследований и биоинформатики Андрей Константинов.

«Берем микрорастение, разрезаем на пять-восемь частей. И в дальнейшем помещаем на питательные среды», – поделилась научный сотрудник Марина Кусенкова.

Внутри – агаагар, комплекс солей и сахароза. Под колпаком у микрорастения есть все необходимое для роста – стерильные условия и специальный субстрат. В своеобразных яслях будущие деревья растут около года, а потом их пересаживают в грунт.

«Наши клоны очень капризные. При выращивании мы соблюдаем условия влажности 100% на период адаптации растений. Подкармливаем их удобрениями: азот, фосфор, калий. Периодически применяем фунгициды», – рассказала младший научный сотрудник отдела генетики, селекции и биотехнологии Надежда Осипенко.

С лиственными и хвойными работают разными методами. Так, в Институте леса впервые в Беларуси стали клонировать ель европейскую.

«При определенных условиях внутри раневой ткани начинает формироваться микрозародыши, которые в дальнейшем переносят на другие среды, и получаем полноценные микрорастения. Из одного грамма белой рыхлой ткани можно получить сотни и тысячи микрорастений», – рассказала научный сотрудник отдела генетики, селекции и биотехнологии Марина Кусенкова.

С помощью клонированных быстрорастущих пород можно помочь промышленности с древесиной. Первыми 10 лет назад в живую природу высадили осины. Здесь около двух тысяч деревьев. Площадка экспериментальная. Почва бедная, но деревья на ней растут в три раза быстрее.

«Преимущество этого генотипа в том, что он обладает быстрым ростом и устойчив против сердцевинной гнили», – рассказала младший научный сотрудник отдела генетики, селекции и биотехнологии Надежда Осипенко.

Ученые уверены, клонирование растений – перспективное направление. Новые плантации не оставят людей без новогодних елей, города спасут от загрязнений, а природу – от катаклизмов.