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Минские активисты вышли на митинг против политики Варшавы
24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пикет у посольства. В Минске активисты выступают за свободное перемещение между Беларусью и Польшей и требуют от Варшавы открыть границу, передает «МИР 24».
Польская сторона ввела ограничения грузопотока через
«Не соблюдаются права человека на свободное перемещение, посещение страны для того, чтобы ознакомиться в тех же культурных целях, встретиться с родственниками. Между нами очень тесные дружественные связи, родственные связи. А сейчас благодаря односторонним действиям польских властей все эти связи сводятся на нет», – поделился активист Белорусского республиканского союза молодежи Вадим Борисюк.
Митинг проводят союз поляков Беларуси и участники Белорусского республиканского союза молодежи. Аналогичный пикет сегодня прошел у генконсульства Польши в Гродно.
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Польская сторона ввела ограничения грузопотока через пункт «Кукурыки». А две недели назад Варшава в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска...
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