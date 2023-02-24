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Минские активисты вышли на митинг против политики Варшавы

24.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пикет у посольства. В Минске активисты выступают за свободное перемещение между Беларусью и Польшей и требуют от Варшавы открыть границу, передает «МИР 24».

Польская сторона ввела ограничения грузопотока через пункт «Кукурыки». А две недели назад Варшава в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска «Бобровники – Берестовица». До этого шлагбаум опустили еще на трех.

«Когда такая политика проводится, рвутся связи между родными и близкими, рвутся связи между друзьями. А это невозможно себе представить. Сегодня в 21-м веке невозможно посетить родственников или родной дом. Такая вещь невообразима», – рассказал председатель Союза поляков в Беларуси Александр Сонгин.

«Не соблюдаются права человека на свободное перемещение, посещение страны для того, чтобы ознакомиться в тех же культурных целях, встретиться с родственниками. Между нами очень тесные дружественные связи, родственные связи. А сейчас благодаря односторонним действиям польских властей все эти связи сводятся на нет», – поделился активист Белорусского республиканского союза молодежи Вадим Борисюк.

Митинг проводят союз поляков Беларуси и участники Белорусского республиканского союза молодежи. Аналогичный пикет сегодня прошел у генконсульства Польши в Гродно.



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Польская сторона ввела ограничения грузопотока через пункт «Кукурыки». А две недели назад Варшава в одностороннем порядке закрыла автомобильный пункт пропуска...
 
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