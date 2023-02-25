Маршрутка и два трактора столкнулись в Беларуси: 11 пострадавших

Источник материала: Mir24.TV Belarus

10 взрослых и один ребенок получили травмы в жесткой аварии. В Беларуси на междугородной трассе столкнулись маршрутное такси и два трактора. Пострадавшие – пассажиры микроавтобуса, передает телеканал «МИР 24».

В маршрутке находился 21 человек. У половины пассажиров ушибы и переломы. Правоохранителям предстоит разобраться в подробностях ДТП. По предварительным данным, водитель трактора выезжал со второстепенной дороги и не уступил маршрутке. После столкновения в микроавтобус въехал другой трактор, который двигался по встречной полосе.