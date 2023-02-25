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Маршрутка и два трактора столкнулись в Беларуси: 11 пострадавших
25.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
10 взрослых и один ребенок получили травмы в жесткой аварии. В Беларуси на междугородной трассе столкнулись маршрутное такси и два трактора. Пострадавшие – пассажиры микроавтобуса, передает телеканал «МИР 24».
В маршрутке находился 21 человек. У половины пассажиров ушибы и переломы. Правоохранителям предстоит разобраться в подробностях ДТП. По предварительным данным, водитель трактора выезжал со второстепенной дороги и не уступил маршрутке. После столкновения в микроавтобус въехал другой трактор, который двигался по встречной полосе.
В Беларуси за текущую неделю это уже вторая крупная авария с участием междугородного маршрутного такси. В понедельник на трассе под Минском
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Водитель трактора выезжал со второстепенной дороги и не уступил маршрутке. После столкновения в нее въехал другой трактор.
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