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Зима в Беларуси отметилась температурными качелями
25.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусам нынешняя зима запомнится
«Плюс» часто сменялся на «минус» и наоборот. Осадков выпало немало: минские коммунальщики на полигоны и снегоплавильные пункты вывезли снега в несколько раз больше обычного.
Холоднее всего было под Витебской ночью 7 января: минус 22,5. Самым теплым днем стало первое января этого года. Под Брестом столбики термометров поднялись до плюс 16.
Из-за аномального тепла на юге страны начались зимние паводки. Реки вышли из берегов, подтопило более 900 подворий. Озимые приняли оттепель за весну и начали расти раньше. Но аграрии уверены, что смогут спасти урожай: главное – весной вовремя подкормить озимые.
Резкого потепления в марте синоптики не прогнозируют. Обычно климатическая весна приходит в Беларусь в конце месяца.
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Осадков выпало немало: минские коммунальщики вывезли снега в несколько раз больше обычного.
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