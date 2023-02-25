Зима в Беларуси отметилась температурными качелями

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусам нынешняя зима запомнится температурными качелями. А ранней весне рады не везде. Потепление вызвало паводки, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

«Плюс» часто сменялся на «минус» и наоборот. Осадков выпало немало: минские коммунальщики на полигоны и снегоплавильные пункты вывезли снега в несколько раз больше обычного.

Холоднее всего было под Витебской ночью 7 января: минус 22,5. Самым теплым днем стало первое января этого года. Под Брестом столбики термометров поднялись до плюс 16.

Из-за аномального тепла на юге страны начались зимние паводки. Реки вышли из берегов, подтопило более 900 подворий. Озимые приняли оттепель за весну и начали расти раньше. Но аграрии уверены, что смогут спасти урожай: главное – весной вовремя подкормить озимые.

Резкого потепления в марте синоптики не прогнозируют. Обычно климатическая весна приходит в Беларусь в конце месяца.