ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Зима в Беларуси отметилась температурными качелями

25.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусам нынешняя зима запомнится температурными качелями. А ранней весне рады не везде. Потепление вызвало паводки, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

«Плюс» часто сменялся на «минус» и наоборот. Осадков выпало немало: минские коммунальщики на полигоны и снегоплавильные пункты вывезли снега в несколько раз больше обычного.

Холоднее всего было под Витебской ночью 7 января: минус 22,5. Самым теплым днем стало первое января этого года. Под Брестом столбики термометров поднялись до плюс 16.

Из-за аномального тепла на юге страны начались зимние паводки. Реки вышли из берегов, подтопило более 900 подворий. Озимые приняли оттепель за весну и начали расти раньше. Но аграрии уверены, что смогут спасти урожай: главное – весной вовремя подкормить озимые.

Резкого потепления в марте синоптики не прогнозируют. Обычно климатическая весна приходит в Беларусь в конце месяца.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осадков выпало немало: минские коммунальщики вывезли снега в несколько раз больше обычного.
 
Новости дня
Новости разные
 
Маршрутка и два трактора столкнулись в Беларуси: 11 пострадавших
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2023
Mir24.TV Belarus
25.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика