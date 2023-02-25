Лукашенко назвал вбросом сообщения о поглощении Беларуси Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прокомментировал вброс зарубежных СМИ о стратегии Москвы в отношении Минска, которая якобы связана с поглощением, и обратил внимание, что в рамках Союзного государства существует 28 интеграционных программ. Главные сферы для сближения – таможенная и налоговая. Беларусь же остается суверенным государствам, подчеркнул свою позицию Лукашенко, передает «МИР 24».

«У нас есть своя стратегия? Есть. У России есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия. Жить как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Этот вброс. Надо Беларусь встряхнуть, надо расшатать. В 24-м году у нас основной электоральный год. И вы заметьте: эта тема одновременно в один день пошла по всем блогерам, по всем сетям, на «дождях», на «снегопадах». Команду дали. Нас в очередной раз хотят растащить, разорвать», – заявил Лукашенко.

Президент общался с журналистами во время спортивного праздника «Минская лыжня». Его команда участвовала вне конкурса. К финишу в биатлонной эстафете пришла первой. Александр Лукашенко закрыл все пять мишеней. Также на старт вышли чиновники и просто любители здорового образа жизни.

Кроме спортивных соревнований в комплексе «Раубичи» недалеко от Минска прошли и масленичные гулянья.