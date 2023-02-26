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Уход «Виталюра» и дополнительное обязательное страхование: новости бизнеса за 20−26 февраля 2023 года
26.02.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Нюансы открытия ИП, ставки аренды складов и снижение ставки рефинансирования. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В Беларуси
«Спрос на склады пока еще высокий, но эта ситуация может в любой момент измениться». Эксперт подробно рассказал «Про бизнес» о том,
Нацбанк
«Виталюр» неожиданно
Полезное для бизнеса
Современный рынок высококонкурентен и перенасыщен — бизнес старается максимально удовлетворять потребности клиентов, создавая нужные целевой аудитории товары и услуги, предоставляя заманчивые вариации этих предложений. «Но в подобной ситуации на фоне других выделяются лишь те компании, которые не просто умозрительно запускают ноу-хау проекты, а делают это расчетливо, своевременно и качественно», — уверена бизнес-ангел, предприниматель и инвестор Елена Грибачева. Она
Собрали информацию,
Директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко
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Уход «Виталюра» и дополнительное обязательное страхование: новости бизнеса за 20−26 февраля 2023 года
Нюансы открытия ИП, ставки аренды складов и снижение ставки рефинансирования. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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