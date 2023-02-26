Уход «Виталюра» и дополнительное обязательное страхование: новости бизнеса за 20−26 февраля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Нюансы открытия ИП, ставки аренды складов и снижение ставки рефинансирования. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

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«Спрос на склады пока еще высокий, но эта ситуация может в любой момент измениться». Эксперт подробно рассказал «Про бизнес» о том, что происходило на рынке складской недвижимости в прошлом году , и поделился прогнозами на 2023-й.

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«Виталюр» неожиданно заявил о прекращении работы и буквально попрощался с клиентами.

Полезное для бизнеса

Современный рынок высококонкурентен и перенасыщен — бизнес старается максимально удовлетворять потребности клиентов, создавая нужные целевой аудитории товары и услуги, предоставляя заманчивые вариации этих предложений. «Но в подобной ситуации на фоне других выделяются лишь те компании, которые не просто умозрительно запускают ноу-хау проекты, а делают это расчетливо, своевременно и качественно», — уверена бизнес-ангел, предприниматель и инвестор Елена Грибачева. Она поделилась с «Про бизнес» нюансами сложного и интересного процесса вывода и продвижения на рынке новых продуктов и брендов.

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