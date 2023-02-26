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Лукашенко прокомментировал закрытие Польшей границы с Беларусью для большегрузов
26.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр
По мнению Лукашенко, недовольство вызывает у Варшавы и безвизовый режим. Он действует в Беларуси для соседей из Евросоюза – Литвы, Латвии и Польши. С начала этого года, по информации Госпогранкомитета, республику посетило почти 60 тысяч иностранцев.
Польша закрывала границу для въезда грузовиков из Беларуси поэтапно в течение месяца. Последним опустил шлагбаум пункт пропуска «Кукурыки» 21 февраля. Сейчас въезд разрешен только фурам зарегистрированным в ЕС.
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По мнению белорусского лидера, такое решение польских властей затрагивает прежде всего грузоперевозчиков других стран, которые следуют в Азию.
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