Лукашенко прокомментировал закрытие Польшей границы с Беларусью для большегрузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко высказался по поводу закрытия Польшей границы с Беларусью для большегрузов. По его мнению, такое решение польских властей затрагивает прежде всего грузоперевозчиков других стран, которые следуют в Азию. Например, в Казахстан. А объезд скажется на итоговой стоимости товаров.

«Эти обезумевшие даже не думают, когда делают какой-то шаг. Что же вы отсекаете тех, кто вас кормит? Люди потеряли работу. Хотят показать свою значимость перед патроном, который недавно приезжал к ним. Надо же было показать, что они тут за американцев «воюют» и готовы на все – и себе в голову выстрелить. Просто идиотский поступок», – сказал президент.

По мнению Лукашенко, недовольство вызывает у Варшавы и безвизовый режим. Он действует в Беларуси для соседей из Евросоюза – Литвы, Латвии и Польши. С начала этого года, по информации Госпогранкомитета, республику посетило почти 60 тысяч иностранцев.

«Когда приехали поляки, литовцы к нам, посмотрели на нашу «диктатуру» и говорят: мы тоже хотим. А хотелки народа Литвы и Польши не совпадают с хотелками и действиями властей Польши и Литвы. Это главное. Но люди разберутся. У них в ближайшее время тоже выборы за выборами. Вот посмотрим, как демократично они проведут их. Если они дадут людям проголосовать, народы их сметут», – добавил глава государства.

Польша закрывала границу для въезда грузовиков из Беларуси поэтапно в течение месяца. Последним опустил шлагбаум пункт пропуска «Кукурыки» 21 февраля. Сейчас въезд разрешен только фурам зарегистрированным в ЕС.