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Лукашенко поразил все мишени в биатлонной гонке

26.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси зиму проводили спортивным праздником. На традиционную «Минскую лыжню» приехал президент, встали на лыжи и чиновники со всей страны. Также Александр Лукашенко пообщался с журналистами, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Министр или губернатор – на этих соревнованиях не важно. В спортивной форме сложно разглядеть, кто выше по рангу, а обгонять можно и нужно.

«Спорт – это та отдушина, которая помогает переключиться, мозги переключить и восстановить здоровье. Все вместе потом обнимемся и будем отмечать праздник спорта», – сказал председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

Во главе каждой команды от ведомства или области должен быть руководитель – это условие эстафеты. Чтобы достойно представить свой квартет, многим пришлось упорно тренироваться. Даже если график насыщенный.

«Нормальный руководитель всегда должен уметь строить свою работу. И работать, и находить время для отдыха и спорта. Все, кто сюда вышел, – уже сильнейшие команды от всех государственных органов», – сказал генеральный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Тренировался и президент Беларуси. Трассу опробовал накануне. В его команде – именитые биатлонисты и олимпийские призеры. Но такой звездный состав – не для победы. Выступали вне зачета. Это мастер-класс и мотивация для остальных.

Бороться сегодня пришлось не только с соперниками, но и с погодой. Стартовал Александр Лукашенко при идеальных условиях. Закрыл все пять мишеней. Финишировал – под сильным снегопадом. Но в этом свой шарм, заметил президент.

«Лучше соревнований в Беларуси нет, нежели наша любительская традиционная лыжня. Советую вам! Именно по этой трассе. Когда мокрый снег, когда лыжи не скользят. Когда они тормозят, ты толкаешься, а они не идут, не бегут», – поделился ощущениями президент.

С журналистами Александр Лукашенко говорил уже о профессиональном спорте. Многие белорусские атлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Разговоры о снятии запретов ведутся, но решения пока нет.

«Маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что «мы можем». Если «можем», принимайте решение. Чего вы там телепаетесь? Дело сегодня не в символах, не в флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей», – сказал Лукашенко.

Неспортивное поведение и в других международных организациях – ООН, ОБСЕ, где Беларусь и Россия встречаются с совсем не дипломатическим отношением.

- Нужны ли нам такие международные площадки и в принципе диалог с Западом?

«Вы знаете, нужны. По одной такой важной причине: они ждут, что мы уйдем оттуда. Пусть визжат, пусть кричат. Мы должны идти своей дорогой. Собака лает – караван идет. По поводу этих площадок – ладно Организация Объединенных Наций, там сильные государства давят на меньших. Это площадка, где можно поговорить, что-то обсудить. Ни разу не приняли нормального решения. Это инструмент для давления. ОБСЕ занимается пустотой», – дал оценку международным организациям президент Беларуси.

Белорусам же Александр Лукашенко посоветовал заниматься спортом, следить за здоровьем и быть примером для подрастающего поколения. Остальное – дело политиков.

«Жду вас на лыжи в следующий раз. Приходите. Живите мирно, растите детей. И на лыжи их всех!».



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Белорусский лидер бежал вместе с профессиональными спортсменами под сильным снегопадом.
 
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