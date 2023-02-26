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Масленица в СНГ: в Казахстане готовят баурсаки и плов, в Беларуси устроили блинный марафон
26.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О том, как отмечают в странах Содружества широкую Масленицу – праздник с языческими корнями – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Скоморохи и веселые аниматоры. Традиционно масленицу в Казахстане отмечают с размахом. В Алматы главная площадка для праздника – горы. Туристические компании ежегодно на масленичную неделю организовывают туры. Гостям рассказывают о самом празднике и его истории, а главное – почему нужно обязательно печь и есть блины.
Без казахского колорита не обходится ни один праздник, даже если он принадлежит культуре другого народа. Поэтому на столах блюда Востока – шашлыки, плов, кумыз. А еще на мастер-классе можно научиться готовить баурсаки.
Согреваются в горах русскими и казахскими народными танцами, или участвуя в веселых конкурсах: аркан тарту – перетягивании каната – и гонках на метлах.
Беларусь
Масленка, Сырница, Целовальница, Объедуха – так в разных регионах называют главный весенний праздник Беларуси. И не зря – ведь Масленицу в стране встречают ароматными ярмарками. Блинный марафон растянулся на несколько дней.
В программах: кулинарные бои и мастер-классы по украшению сувениров. Для активного отдыха: экскурсии, катание на санях или повозке, народный театр кукол с живой музыкой и сжигание чучела Масленицы. Вход на городские площадки бесплатный. А угоститься традиционным кружевным блином можно за три белорусских или 80 российских рублей.
Таджикистан
В Таджикистане отмечают широкую масленицу с песнями, танцами и частушками. Провожать зиму и встречать весну надо весело – эту традицию всегда соблюдают. И, конечно же, с блинами. С чем их тут только не подают: с вареньем и сгущенкой, мясом и творогом, и даже с икрой. Это кружевное солнышко сегодня должен отведать каждый. Ну а больше всех – участники конкурса на скорость поедание блинов. Кстати, появилась и новая традиция, с национальной чертой. Всех угощают пловом.
Кыргызстан
А в Кыргызстане последний день масленичной недели отметили в русском драматическом театре. Температура на улице минус два, чтобы участникам праздникам было комфортно, ярмарку еды, ручных изделий и концерт провели в здании театра.
На ярмарке – десятки видов блинов: с семгой, икрой, различными видами мяса птицы, со шпинатом и даже с начинкой из салатов. Но больше всего кыргызстанцы предпочитают с творогом или каймаком – это жирные сливки. Веселили детей герои русских сказок. Но главная на празднике – Морена – символ зимы и стужи. Ближе к вечеру ее чучело сожгут. Праздник получился интернациональным. Среди гостей не только православные, но и мусульмане.
«Именно масленицу всегда отмечаем, мы сейчас поедем жечь чучело, прыгать через костер, жарить блины – все как положено. Детям это очень интересно и дает ощущение праздника», – рассказала еще одна гостья.
Армения
Сейчас у армян всего мира в самом разгаре Великий пост, а Бун Барекендан или Истинную Масленицу в стране отметили неделю назад. Однако сегодня в центральных парках столицы народные гуляния и русские блины: для горожан и многочисленных гостей столице Русский дом в Ереване организовал масленичное празднество.
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В Алматы главная площадка для праздника – горы. Туристические компании ежегодно на масленичную неделю организовывают туры.
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