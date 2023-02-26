Масленица в СНГ: в Казахстане готовят баурсаки и плов, в Беларуси устроили блинный марафон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О том, как отмечают в странах Содружества широкую Масленицу – праздник с языческими корнями – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Скоморохи и веселые аниматоры. Традиционно масленицу в Казахстане отмечают с размахом. В Алматы главная площадка для праздника – горы. Туристические компании ежегодно на масленичную неделю организовывают туры. Гостям рассказывают о самом празднике и его истории, а главное – почему нужно обязательно печь и есть блины.

Без казахского колорита не обходится ни один праздник, даже если он принадлежит культуре другого народа. Поэтому на столах блюда Востока – шашлыки, плов, кумыз. А еще на мастер-классе можно научиться готовить баурсаки.

Согреваются в горах русскими и казахскими народными танцами, или участвуя в веселых конкурсах: аркан тарту – перетягивании каната – и гонках на метлах.

Беларусь

Масленка, Сырница, Целовальница, Объедуха – так в разных регионах называют главный весенний праздник Беларуси. И не зря – ведь Масленицу в стране встречают ароматными ярмарками. Блинный марафон растянулся на несколько дней.

В программах: кулинарные бои и мастер-классы по украшению сувениров. Для активного отдыха: экскурсии, катание на санях или повозке, народный театр кукол с живой музыкой и сжигание чучела Масленицы. Вход на городские площадки бесплатный. А угоститься традиционным кружевным блином можно за три белорусских или 80 российских рублей.